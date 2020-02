Πολιτική

Υπογραφές Μητσοτάκη – Μπορίσοφ στην Αλεξανδρούπολη

Σειρά συμφωνιών υπογράφουν σήμερα οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία αναμένεται να υπογραφούν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών των δύο χωρών Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπόικο Μπορίσοφ.

Οι Συμφωνίες θα αφορούν στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών, του τουρισμού, των επενδύσεων, του πολιτισμού, της οικονομίας, των επενδύσεων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.

Από την ελληνική πλευρά στις εργασίες θα συμμετέχουν οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος, ο υφυπουργός Εξωτερικών για οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, ενώ από τη βουλγαρική οι ομόλογοι τους υπουργοί.

Το πρόγραμμα των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου έχει ως εξής:

-Στις 10.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.

-Στις 11.30, θα αρχίσουν οι εργασίες της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας.

-Στις 13.15, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μπορίσοφ θα κάνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο και αμέσως μετά ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Βούλγαρου ομολόγου του.

Στις 8.30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.