Στον “αέρα” οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω κορονοϊού

Τα ενδεχόμενα που εξετάζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τη φετινή διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Τόκιο.

Ανώτατο στέλεχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δήλωσε την Τρίτη ότι εφόσον η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο το φετινό καλοκαίρι αποδειχθεί αρκετά επικίνδυνη, εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, οι διοργανωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο της ακύρωσης κι όχι της αναβολής ή, μετακίνησης του κορυφαίου αθλητικού ραντεβού του πλανήτη.

Ο Καναδός, Ντικ Πάουντ, πρώην πρωταθλητής της κολύμβησης, ο οποίος είναι μέλος της ΔΟΕ από τη δεκαετία του '70, όντας από τα παλαιότερα μέλη της Επιτροπής, τόνισε ότι υπάρχει ένα «παράθυρο» τριών μηνών, ίσως και δύο, προκειμένου να παρθεί η οριστική απόφαση για τη μοίρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Πράγμα που σημαίνει ότι μια απόφαση για ακύρωση της διοργάνωσης θα μπορούσε να παρθεί έως τα τέλη Μαΐου.

«Σε αυτό το διάστημα, θα έλεγα ότι οι λαοί θα πρέπει να ρωτήσουν: Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να είμαστε πλήρως ασφαλείς για να πάμε στο Τόκιο ή όχι;» αναρωτήθηκε ο Πάουντ σε αποκλειστική του συνέντευξη στο «Associated Press».

Καθώς οι Αγώνες πλησιάζουν πρόσθεσε: «Πολλά πράγματα πρέπει να αρχίσουν να συμβαίνουν. Πρέπει να ξεκινήσετε να αυξάνετε την ασφάλειά σας, το φαγητό σας, το Ολυμπιακό Χωριό, τα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα είναι εκεί για να φτιάχνουν τα στούντιο τους».

Ο Πάουντ, πάντως, ενθαρρύνει τους αθλητές να συνεχίσουν την προπόνηση. Περίπου 11.000 αναμένονται να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η «αυλαία» των οποίων είναι προγραμματισμένη να ανοίξει στις 24 Ιουλίου, ενώ 4.400 στη διοργάνωση που θα ακολουθήσει, τους Παραολυμπιακούς, που θα ξεκινήσουν στις 25 Αυγούστου.

Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, που χρονολογούνται από το 1896, ακυρώθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1940 έπρεπε να διεξαχθούν στο Τόκιο, αλλά ματαιώθηκαν εξαιτίας του πολέμου της Ιαπωνίας με την Κίνα και τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Αγώνες του Ρίο στη Βραζιλία συνεχίστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί το 2016 παρά το ξέσπασμα του ιού «Zika».

Ο Πάουντ επανέλαβε τη στάση της ΔΟΕ, η οποία βασίζεται σε διαβουλεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όργανο των Ηνωμένων Εθνών, πριν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Όσο για το ενδεχόμενο αναβολής, είπε: «Απλά δεν αναβάλλεται κάτι του μεγέθους των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχουν τόσα πολλά κινούμενα μέρη, τόσες πολλές χώρες και διαφορετικές εποχές, ανταγωνιστικές εποχές λόγω και της τηλεόρασης. Δεν μπορείτε να πείτε απλά "Θα το κάνουμε τον Οκτώβριο"».

Επίσης, τόνισε ότι μετακίνηση σε άλλη πόλη φαντάζει επίσης απίθανη διότι «υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο που θα μπορούσαν να σκεφτούν την οργάνωση εγκαταστάσεων σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο».

Ο υποψήφιος δήμαρχος του Λονδίνου, Σον Μπέιλι, πρότεινε την εναλλακτική λύση της βρετανικής πρωτεύουσας. Ο κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κόικε, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι αυτή τη πρόταση ήταν μια απόπειρα χρησιμοποίησης του ιού για πολιτικούς σκοπούς.

Τέλος, ο Πάουντ, υποστήριξε ότι δεν θα ευνοούσε τη διάσπαση των Ολυμπιακών Αγώνων σε άλλα μέρη του κόσμου, διότι αυτό δεν θα αποτελούσε «Ολυμπιακούς Αγώνες» και όπως διευκρίνισε: «Θα καταλήξετε με μια σειρά από παγκόσμια πρωταθλήματα».