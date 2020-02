Life

Κώστας Βουτσάς: Το “αντίο” της κόρης του Θεοδώρας

Με μία ανάρτηση. Με τρεις κουβέντες αποχαιρέτισε η κόρη του, τον μεγάλο Έλληνα κωμικό.

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Κώστα Βουτσά στο πανελλήνιο, ενώ βαρύ είναι το πένθος για την οικογένειά του.

Ο κωμικός, «αιώνιος έφηβος» έφυγε, αλλά άφησε πίσω του το γέλιο και τις ταινίες του να μεγαλώνουν πολλές ακόμα γενιές.

Η κόρη του, Θεοδώρα Βουτσά, τον αποχαιρέτισε με ένα σύντομο «αντίο». Τρεις λέξεις ήταν αρκετές, για να συνοδεύσουν μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα της:

«Έρωτας • Βαθύς • Μεγάλος».