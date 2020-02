Κοινωνία

Πέθανε μαθητής δημοτικού – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Έσβησε” στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε με πυρετό. Θρήνος για την απώλεια του.

«Έσβησε» στο Νοσοκομείου του Βόλου, μετά από νοσηλεία, ένα παιδί 11 ετών.

Ο 11χρονος είχε μεταφερθεί με πυρετό στο Νοσοκομείο και έρευνες γίνονται για να διαπιστωθεί η επιπλοκή που οδήγησε στον θάνατό του.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του παιδιού δεν υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα.

Πηγή: e-thessalia.gr