Πολιτισμός

Πέθανε ο David Roback των Mazzy Star

Σοκ στη διεθνή μουσική σκηνή προκάλεσε ο απρόσμενος θάνατος του μουσικού και ιδρυτικού μέλους των Mazzy Star.

Πέθανε σε ηλικία 61 ετών το ιδρυτικό μέλος των Mazzy Star, David Roback.

Την είδηση μετέδωσε το Rolling Stone, χωρίς όμως να αναφέρεται κάτι σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Οι Mazzy Star κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «She Hangs Brightly», το 1990 και τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το «So Tonight That I Might See», στο οποίο περιέχεται το τραγούδι «Fade Into You», που έκανε ευρέως γνωστό στην Ελλάδα το συγκρότημα.

To συγκρότημα Mazzy Star με στιχουργό τον David Roback συνδύαζε την ονειρική ποπ με την ψυχεδέλεια, την φολκ και το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 1990.