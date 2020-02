Κόσμος

Λάσπη “έφαγε” χωριό (εικόνες)

Τραγικός ο απολογισμός της κατολίσθησης σε χωριό, κοντά σε τουριστικές ατραξιόν.

Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός κατολίσθησης σε κοιλάδα του Περού.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε μετά από ισχυρές καταιγίδες, ενώ στις εικόνες φαίνονται οι λάσπες να «καταπίνουν» τη φύση και τα κτήρια.

Σε κάποιο σημείο φαίνεται ένας άνδρας που στέκεται στην οροφή του αυτοκινήτου του, ενώ η λάσπη παρασύρει τα πάντα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στην Σάντα Τερέσα, κοντά στο Κούσκο, σημείο διέλευσης για πολλές τουριστικές ατραξιόν.

Η διαδρομή, ωστόσο, μεταξύ Κούσκο και Μάτσου Πίτσου δεν επηρεάστηκε από τις πλημμύρες.

Κάτοικοι και δημοτικοί υπάλληλοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

Πολλοί από τους κατοίκους των σπιτιών μάζεψαν ό,τι πρόλαβαν σε πλαστικές τσάντες και βαλίτσες και έφυγαν.