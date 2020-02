Αθλητικά

Η ΑΕΚ αποχαιρετά τον Κώστα Βουτσά

Από τους πιο παθιασμένους ΑΕΚτσήδες, ήταν ο Κώστας Βουτσάς, με την ΠΑΕ να λέει ότι «θα υπάρχει πάντα μια θέση στην Αγία Σοφιά».

Θερμός υποστηρικτής της ΑΕΚ, ήταν ένας από τους πρώτους που μπήκαν στο νέο γήπεδο της ομάδας, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Κώστας Βουτσάς είχε ταυτιστεί με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, καθώς δεν έκρυβε ποτέ την αγάπη του για την ομάδα του. Εκείνη, με τη σειρά της, τον αποχαιρετά με ένα μήνυμα και την υπόσχεση ότι «θα έχει πάντα μια θέση στην Αγιά Σοφιά».

Το μήνυμα και η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Για ολόκληρη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες το όνομα του Κώστα Βουτσά θα είναι πάντα ταυτισμένο με το γέλιο, το κέφι και τη χαρά.

Για την οικογένεια της ΑΕΚ η σημερινή ημέρα θα αποτελεί για πάντα ημέρα βαθύτατου πένθους και απέραντης θλίψης!

Έφυγε από τη ζωή ένας τεράστιος ηθοποιός, ένας μεγάλος ΑΕΚτζής, εκείνος που πρώτος απ' όλους μας ξενάγησε στο νέο μας γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Εκείνος που πρώτος έσφιξε τη γροθιά του και μας ένωσε μπροστά στο μεγάλο μας όνειρο!

Κώστα Βουτσά, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!

Θα ζεις για πάντα στην ψυχή και στην καρδιά μας!

Θα υπάρχει για σένα η θέση σου στην «Αγιά Σοφιά»!

Θα είσαι για πάντα ΑΘΑΝΑΤΟΣ στη μνήμη μας!

Η οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του κορυφαίου Έλληνα ηθοποιού!