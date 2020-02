Life

Χριστίνα Αλεξανιάν: ο Κώστας Βουτσάς ήταν μοναδικός (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η συμπρωταγωνίστρια του για τον ήθος και την αντιμετώπιση του αγαπημένου ηθοποιού προς τους συναδέλφους του επί και εκτός σκηνής.