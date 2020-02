Κοινωνία

Απεγκλωβισμός γυναίκας από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, που κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα.

Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο σπίτι της, στην περιοχή του Πράσινου Λόφου, στην Αρτέμιδα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστες, μέχρι στιγμής αιτίες και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδα της ΕΟΜΑΚ.

Η ένοικος του σπιτιού κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, ενώ και το αυτοκίνητό της, απομακρύνθηκε από περαστικούς.

Από τη φωτιά, ωστόσο, δεν κατάφερε να γλιτώσει το σκυλάκι της οικογένειας.

Πηγή: artemidanews.gr