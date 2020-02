Life

Duffy: Με νάρκωσαν, με βίασαν, με κράτησαν αιχμάλωτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τολμηρή απάντηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας για το μαρτύριο που υπέστη, αλλά και την προσπάθειά της να συνέλθει.

Σοκ έχει προκαλέσει η ανάρτηση της τραγουδίστριας Duffy, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δημοφιλής μουσικός αποκάλυψε ότι έχει πέσει θύμα βιασμού, ενώ ναρκώθηκε και κρατήθηκε αιχμάλωτη για μέρες.

Η Duffy έκανε την ανάρτησή της, στο Instagram και σε αυτήν περιέγραψε το μαρτύριο που υπέστη.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας:

«Μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές έχω σκεφτεί να γράψω αυτό το μήνυμα. Παρόλο που δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ώρα, νιώθω μια απελευθέρωση να μιλήσω. Πολλοί αναρωτιέστε τι μου συνέβη και γιατί εξαφανίστηκα. Ένας δημοσιογράφος κατάφερε να με βρει το καλοκαίρι που πέρασε και αισθάνθηκα φοβερά που μπόρεσα να μιλήσω τελικά. Η αλήθεια είναι πως είμαι καλά τώρα και ασφαλής. Με νάρκωσαν, με βίασαν και με κράτησαν αιχμάλωτη για μέρες. Επιβίωσα όμως, αλλά μου πήρε καιρό να συνέλθω. Δεν ήθελα να δείξω στον κόσμο τη θλίψη μου. Ρώτησα τον εαυτό μου πώς μπορώ να τραγουδήσω μέσα από την καρδιά μου, όταν η καρδιά μου είναι πια σπασμένη. Και με το χρόνο έγινα καλύτερα. Τις επόμενες εβδομάδες θα αναρτήσω μια συνέντευξη κι αν έχετε ερωτήσεις θα σας τις απαντήσω. Χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ, Duffy».