Πολιτική

Νέος γύρος με υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο

Αδιάκοπες οι προκλήσεις στο Αρχιπέλαγος.

Στις 09:55 ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω απο το Φαρμακονήσι, στα 18.000 πόδια.

Την Τρίτη, 13 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 30 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και επτά εικονικές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (12 F-16 και ένα CN-235) προέβησαν επίσης σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Πέντε από τις παραβιάσεις ήταν υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν τουρκικά F-16 πάνω από Λειψούς, Αρκιούς, Μακρονήσι, Ανθρωποφάγους και Φούρνους Ικαρίας.

Παράλληλα, έξι από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ τα παραπάνω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.