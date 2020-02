Κόσμος

Δεκάδες νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρομερές εικόνες από το τροχαίο που προκάλεσε νεκρούς και τραυματίες.

Το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 97 ανακοίνωσαν οι Αρχές του Περού, αναφορικά με τρία τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε ένα μόνο τροχαίο σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 68, καθώς δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά.

Οι τραυματίες ήταν τόσοι πολλοί, που διαμοιράστηκαν σε τρία νοσοκομεία.

Σε ένα δεύτερο τροχαίο με λεωφορείο που ανετράπη, τραυματίστηκαν 26 άτομα,. Τα δύο εκ των οποίων νοσηλεύτηκαν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Περού, το 2018 σκοτώθηκαν σε τροχαία σε όλη την επικράτεια 3245 άνθρωποι.