Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη: επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (εικόνες)

Το Πρωθυπουργικό ζεύγος ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε για την πλούσια δράση του Μουσείου.

Ως ένα ζωντανό κύτταρο του Έβρου που παράγει πολιτισμό ερμηνεύοντας το παρελθόν προβάλλοντας ταυτόχρονα μια προοπτική δημιουργικής αξιοποίησης της παράδοσης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης κατά την επίσκεψή του στους χώρους του.

Τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη υποδέχτηκε και ξενάγησε στους χώρους του Μουσείου η πρόεδρος και διευθύντριά του κ. Αγγελική Γιαννακίδου.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το πλούσιο περιεχόμενο δράσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά προγράμματα αφιερωμένα σε χιλιάδες μαθητές που λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο.

Στην ξενάγηση παραβρέθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Μακεδονίας - Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Χρήστος Μέτιος και τοπικοί φορείς.