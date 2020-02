Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Τιμής ένεκεν στην οικογένεια ο τάφος του Κώστα Βουτσά

Η απόφαση του δημάρχου Αθηναίων και το μήνυμα για το χαμό του Κώστα Βουτσά του στα social media.

Την παραχώρηση τιμής ένεκεν, τάφου στο Α΄ Νεκροταφείο στην οικογένεια του Κώστα Βουτσά σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την τεράστια προσφορά του στην Τέχνη και τον Πολιτισμό αποφάσισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

«Μας έδωσες τόσο χαμόγελο και τόσες στιγμές που μόνο με βαθιά ευγνωμοσύνη σου ταιριάζει να σε αποχαιρετήσουμε. Σ΄ευχαριστούμε για τη σφραγίδα που έβαλες στις ζωές όλων μας, για το κομμάτι ιστορίας που έγραψες και την αισιοδοξία που μας μοίραζες απλόχερα μέχρι το τέλος. Σε αυτή την παράστασή σου, υποκλινόμαστε εμείς. Καλό σου ταξίδι» αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων.