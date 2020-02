Υγεία - Περιβάλλον

Ποια ήταν η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα του κόσμου για το 2019;

Έρευνα της οργάνωσης IQ AirVisualη, οποία συγκεντρώνει στοιχεία για την ποιότητα του αέρα παγκοσμίως...

Το Νέο Δελχί ήταν το 2019, για δεύτερη συναπτή χρονιά, η πιο μολυσμένη πρωτεύουσα του κόσμου, σύμφωνα με μια οργάνωση, με έδρα την Ελβετία, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για την ποιότητα του αέρα παγκοσμίως.

Η Ινδία ήταν επίσης η χώρα με τις 21 από τις 30 πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο, ανέφερε η οργάνωση IQ AirVisual στην έρευνά της, η οποία επικεντρώθηκε στο ποσοστό των μικροσωματιδίων ΡΜ2.5 σε μεγάλες αστικές περιοχές.

Η έρευνα μέτρησε την συγκέντρωση των τοξικών μικροσωματιδίων ΡΜ2.5, που είναι μικρότερα σε διάμετρο από 2,5 μικρόμετρα (μm) και μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες.

Το 2019, στο Νέο Δελχί η μέση ετήσια συγκέντρωση PM2.5 σε κυβικά μέτρα αέρα ήταν 98,6 μm, σύμφωνα με την έρευνα, υπερδιπλάσια σε σχέση με το Πεκίνο, το οποίο την ίδια χρονιά είχε κατά μέσον όρο 42,1 μm, γεγονός που καθιστά την κινεζική πρωτεύουσα την ένατη πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο.

Ο τοξικός αέρας της ινδικής πρωτεύουσας προκαλείται από τα οχήματα και από τις βιομηχανικές εκπομπές, από την σκόνη στα εργοστάσια, από τον καπνό από την καύση των απορριμμάτων και από τα υπολείμματα από τις γεωργικές καλλιέργειες στις γειτονικές εκτάσεις.

Τον περασμένο χρόνο οι κάτοικοι της ινδικής πρωτεύουσας, που ανέρχονται σε περισσότερους από 20 εκατομμύρια, ανέπνεύσαν "μέτριας ποιότητας" έως και "ικανοποιητικής" ποιότητας αέρα μόνο για τέσσερις ημέρες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο όταν κορυφώθηκαν τα επίπεδα της μόλυνσης.

Η αύξηση στα επίπεδα της μόλυνσης του αέρα τον περασμένο χρόνο υποχρέωσε τις αρχές--οι οποίες χαρακτήρισαν την κρίση ως κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία--να κλείσει τα σχολεία δύο φορές.

Η έρευνα ωστόσο ανέφερε ότι η Ινδία είδε και "μεγάλη βελτίωση" στα επίπεδα των PM2.5 το 2019, σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, κατά μεγάλο βαθμό λόγω των ευνοϊκών μετεωρολογικών συνθηκών, των κυβερνητικών προσπαθειών να καθαρίσει ο αέρας και της συνολικής οικονομικής επιβράδυνσης.