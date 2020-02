Κοινωνία

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο στην Αττική Οδό (βίντεο)

Ολοσχερώς καταστράφηκε το όχημα. Προβλήματα στην κυκλοφορία για αρκετή ώρα.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, κοντά στην έξοδο 9, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος".

Η φωτιά ξεκίνησε από ακόμη άγνωστη αιτία, ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει.

Ο οδηγός του πρόλαβε να μετακινήσει το ΙΧ στην δεξιά πλευρά του δρόμου και να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο που έστειλε αναγνώστης μας στον Ant1news.gr.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο της Αττικής Οδού και η Τροχαία, η οποία προχώρησε σε μέτρα για την προστασία των άλλων οδηγών. Επί ώρα, η κυκλοφορία των ΙΧ, λίγο πριν απο την έξοδο προς την Λεωφόρο Κύμης διεξαγόταν μόνο στην αριστερή λωρίδα

Στο εν λόγω σημείο της Αττικής Οδού προκλήθηκε, λόγω της φωτιάς, μποτιλιάρισμα για αρκετή ώρα.