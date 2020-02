Life

Ο Σωτήρης Χατζάκης στο “Πρωινό” για το θέατρο και την τηλεόραση (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις μοναδικές εμπειρίες με θαυμαστές του, οι οποίοι τον αναγνωρίζουν, λόγω της συμμετοχής του σε τηλεοπτικές σειρές.