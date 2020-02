Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν οι εξετάσεις για το πιθανό κρούσμα στο Αττικόν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του εργαστηρίου μετά την εξέταση του δείγματος που είχε ληφθεί από τον ασθενή.

Αρνητική για την πιθανότητα κρούσματος κορονοϊου ήταν η απάντηση του εργαστηρίου, μετά την εξέταση του δείγματος σε ασθενή που νοσηλεύεται απο το απόγευμα της Τρίτης στο Αττικόν.

O άνδρας μεταφέρθηκε από το σπίτι του στον Πειραιά στο νοσοκομείο αναφοράς «Αττικόν» και μετά από την εξέταση του δείγματος διαπιστώθηκε ότι δεν πάσχει από κορονοϊό.