Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Μεγάλες συγκεντρώσεις στα νησιά του βορείου Αιγαίου (εικόνες)

Μαζική η συμμετοχή των κατοίκων στην 24ώρη απεργία, αλλά και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης από το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ με αίτημα την άμεση αποσυμφόρηση της Λέσβου και την αποχώρηση των ΜΑΤ. Η πορεία κατέληξε στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, ξεκίνησε από τη Μυτιλήνη μεγάλη πορεία προς το Διαβολόρεμα και την Καράβα, σημεία εισόδου προς την επιταγμένη έκταση του Καβακλή, όπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, στα συγκεκριμένα σημεία κάτοικοι των περιοχών συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καράβας από τη μεριά του Μανταμάδου.

Μαζικές είναι οι συγκεντρώσεις τόσο στη Χίο, όσο και στη Σάμο.

Και στα τρία νησιά πραγματοποιείται σήμερα 24ώρη απεργία, με τη συμμετοχή κατοίκων και τους τοπικών φορέων.