Πολιτική

Μηταράκης: 4 fake news ξεσηκώνουν τους νησιώτες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου στα πυρά των κατοίκων του Β. Αιγαίου για τα κλειστά κέντρα.

Απάντηση σε «4 fake news» που όπως είπε διακινούνται στα νησιά, έδωσε ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ «τα 4 κραυγαλέα fake news είναι:

Το μέγεθος των δομών και ότι αυτές θα είναι τεράστιες

Η μόνιμη παραμονή μεταναστών στα νησιά και η δημιουργία μεταναστευτικών κοινοτήτων

Η συνέχιση της λειτουργίας των ανοιχτών δομών

Η μη μεταφορά αιτούντων ασύλου στην ενδοχώρα.

Ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι το πρώτο ψέμα αφορά στο μέγεθος των δομών, τονίζοντας ότι «οι δομές είναι συγκεκριμένες, έχουμε από την αρχή ορίσει το μέγεθος τους. Συνολικά στα 5 νησιά δημιουργούνται 20.000 θέσεις φιλοξενίας, ενώ, σήμερα έχει πάνω από 42 χιλιάδες. Θεωρούμε ότι με τις ροές που υπάρχουν, αλλά και αυτές που αναμένονται, είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός».

«Το δεύτερο ψέμα έχει να κάνει με την μόνιμη παραμονή των αιτούντων ασύλου στα νησιά. Στόχος μας είναι όσοι παίρνουν θετικές αποφάσεις ασύλου να φεύγουν στους 2 μήνες και όσοι έχουν αρνητικές στους 6 μήνες. Άρα, μιλάμε για μια μέση παραμονή 4 μηνών. Ήδη, στα νησιά υπάρχουν ελάχιστοι που έχουν έρθει προ δωδεκαμήνου», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σχολίασε το τρίτο fake news που κυκλοφορεί και αφορά το κλείσιμο των κλειστών δομών, συμπληρώνοντας ότι «είναι ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός, όπως και όλοι μας, πως η Μόρια, το Βαθύ, η ΒΙΑΛ, το Καρά Τεπέ θα κλείσουν. Ήδη, έχω ζητήσει από τους Δημάρχους να δουλέψουμε πάνω στο διαδικαστικό κομμάτι».

Ο κ. Μηταράκης συνέχισε, λέγοντας «ότι το τέταρτο και τελευταίο μεγάλο ψέμα είναι ότι εμείς θυσιάζουμε τα νησιά, προκειμένου να μην μεταφέρουμε πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδοχώρα». Όπως επεσήμανε με έμφαση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου «είναι σταθερή άποψη μας ότι χρειάζονται 20.000 θέσεις φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, τα 42.000 περίπου άτομα που βρίσκονται, αυτήν την στιγμή, στα νησιά, θα μειωθούν κάτω από το μισό μέσα στο 2020. Σήμερα, θα βρίσκομαι στην ΚΕΔΕ για αυτόν τον λόγο».

«Κάνω έκκληση προς τους τοπικούς φορείς να συμβάλουν καθοριστικά στην εκτόνωση της έντασης. Το τεράστιο μου άγχος είναι να μην χτυπήσει κανείς και να μη δημιουργηθούν προβλήματα στα νησιά μας. Ζητάμε από τους κατοίκους τους να μας εμπιστευθούν. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, θα ήμουν ανεύθυνος, άμα άφηνα τα νησιά στην άναρχη κατάσταση των ανοιχτών δομών και αθωράκιστα απέναντι στις μεταναστευτικές ροές», κατέληξε χαρακτηριστικά.