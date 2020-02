Κόσμος

Κομισιόν: Κοινό σχέδιο δράσης για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας και τον δικό της ρόλο.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συντονίσουν τη δράση για την αντιμετώπιση της διάδοσης του ιού Covid-19 ώστε να αποφευχθούν αποκλίνουσες προσεγγίσεις, δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου.

Κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό υπουργό Υγείας στην Ρώμη, η ευρωπαία επίτροπος δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να παραδοθούν στον πανικό και ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα εκδώσουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες σχετικά με τον ιό.

«Όλα τα κράτη μέλη χρειάζεται να μας ενημερώσουν για τα σχέδια ετοιμότητας» που διαθέτουν. «Αποκλίνουσες προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφευχθούν», είπε προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συντονίσει τα σχέδια δράσης.