Γεραπετρίτης για ποδόσφαιρο: συμμόρφωση των ομάδων ή Grexit

Τι αναφέρει για το πλέγμα αλλαγών, βάσει του μνημονίου με UEFA - FIFA και το νέο καθεστώς στην ΕΠΟ. Τι απαντά ο Υπ. Επικρατείας για το Μεταναστευτικό.

Για όσα προβλέπονται στο συνυποσχετικό με FIFA και UEFA μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, στο ΘΕΜΑ 104,6, η FIFA και η UEFA δεσμεύονται ότι εντός τριών μηνών θα καταθέσουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις βασισμένες σε καλές πρακτικές ευρωπαϊκών επαγγελματικών πρωταθλημάτων, κάνοντας λόγο για μία ολιστική λύση η οποία θα περιλαμβάνει ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Μέρος των προτάσεων αυτών, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, θα ενταχθούν στην εθνική έννομη τάξη μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης η οποία δεσμεύτηκε μέσα στα συνυποσχετικά που υπογράφηκαν.

Θέματα που ανήκουν στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου θα ενταχθούν καταστατικά στην Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου FIFA και UEFA δεσμεύτηκαν να ασκήσουν την καλή τους επιρροή, όπως περιέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι όταν υπάρχει συντεταγμένα η FΙFA η UEFA και η κυβέρνηση πίσω από ένα σχέδιο είναι δύσκολο να αρνηθεί οποιαδήποτε ομοσπονδία και άρα θα είναι λειτουργικό το νέο σχήμα ξεκινώντας μια νέα εποχή. Διευκρίνισε δε, ότι η ΕΠΟ θα υπάρχει και θα λειτουργεί σε εντελώς νέα πρότυπα, θα συγκροτείται με εντελώς διαφορετικό τρόπο και θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής των διοικητικών οργάνων για να διασφαλιστεί η ακέραια και αμερόληπτη στάση από την πλευρά της διοίκησης.

Σε ερώτηση το κατά πόσο θα υπάρξει αποδοχή από τους έλληνες παράγοντες, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε πως «τα ζητήματα αυτά λειτουργούν διαδραστικά διότι όσο δεν υπάρχουν σθεναροί θεσμοί υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι αγνοούν τους θεσμούς, ενώ όταν υπάρχουν σθεναροί θεσμοί και εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να είναι πειστικές οι ποινές και ανάλογες των φαινομένων και εν τέλει να πονάνε νομίζω ότι θα έχουμε αυτό το φαινόμενο». Συμπλήρωσε ότι όλοι, περιλαμβανομένων των διοικητικών παραγόντων, έχουν περιέλθει σε μία κατάσταση που χρειάζεται να αλλάξει, καθώς όπως είπε «είναι τόσο σαθρό το μείγμα, που έχει να κάνει με έναν εχθροπαθή λόγο και μία μισαλλοδοξία, η οποία εμποδίζει τις διοικήσεις των ομάδων να κατανοήσουν πως αν βρίσκονται στο ίδιο καράβι και το καράβι πηγαίνει προς σωστή πλεύση, θα αποκομίσουν όλοι οφέλη».

Ανέφερε δε πως οποιοσδήποτε δεν σέβεται τους κανόνες που τίθενται θα έχει την ποινή της εξόδου από τις διοργανώσεις λέγοντας χαρακτηριστικά « η βία στο ποδόσφαιρο δεν είναι φυσική, η βία που ασκείται στο ποδόσφαιρο είναι κυρίως ψυχολογική και είναι κυρίως μία ηθική κατάπτωση του ποδοσφαίρου στην οποία πλέον δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή».

Για το Μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως αντιλαμβάνεται απόλυτα τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών αλλά στην προκειμένη, όπως είπε, η αντίδραση είναι περισσότερο με το θυμικό παρά με τον ορθό λόγο, καθότι σήμερα η κατάσταση είναι δεδομένη αναφορικά με τα ανοιχτά κέντρα που συνιστούν « μία βόμβα όχι μόνο για τον κοινωνικό ιστό αλλά και υγειονομική λόγω των συνθηκών, οι οποίες είναι ανοιχτές δίπλα στον αστικό ιστό, αντ΄ αυτού η κυβέρνηση προτείνει κλειστές ελεγχόμενες δομές με κανόνες, αντιλαμβάνομαι το θυμικό των πραγμάτων αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι δυνατόν να προτιμάμε τη σημερινή κατάσταση, η οποία πράγματι είναι μία πληγή, αντί μιας συγκροτημένης δομής η οποία θα είναι κλειστή, ελεγχόμενη, απομονωμένη».

Αναφορικά με το έλλειμμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ο υπουργός ανέφερε πως εξαντλήθηκε μέχρις εσχάτων ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, που δεν οδήγησε σε καμία απολύτως εναλλακτική δημιουργική λύση και επανέλαβε ότι κριτική της πολιτικής για το μεταναστευτικό μπορεί να κάνει κάποιος τον Ιούνιο, εφόσον τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι νέες δομές στα νησιά, οι οποίες θα είναι απολύτως σύμφωνες με τους κανόνες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μέχρι τότε θα έχει «καθαρίσει» και το θέμα των επιστροφών και το θέμα της θαλάσσιας ανάσχεσης. Κλείνοντας, ο κ.Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μη ρεαλιστικό το σχέδιο να μετακινηθούν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα.