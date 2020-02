Τοπικά Νέα

Χίος: Εισβολή κατοίκων σε ξενοδοχείο που μένουν άνδρες των ΜΑΤ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για προπηλακισμό συναδέλφων τους και τραυματισμούς κάνουν λόγο οι αστυνομικοί. Οι ντόπιοι πέταξαν ρούχα των ένστολων έξω από τα δωμάτια.

Μετά από την συγκέντρωση κατοίκων στην πλατεία της Χίου και την πορεία στην Αστυνομική Διεύθυνση, ακολούθησε πορεία στον Καρφά, όπου κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους μπήκαν στον χώρο του ξενοδοχείου όπου διαμένουν άνδρες των ΜΑΤ και πέταξαν έξω τα δωμάτια είδη ρουχισμού των αστυνομικών που διαμένουν εκεί.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος astraparis.gr, στην συνέχεια εμφανίσθηκε στο μπαλκόνι ένας άνδρας των ΜΑΤ με σορτσάκι, ο οποίος και πέταξε ένα χημικό στους συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί και να γενικευθεί ο αναβρασμός και τα επεισόδια.

Αίσθηση προκαλεί βίντεο απο τοπική ιστοσελίδα, στην οποία εμφανίζονται κάτοικοι της Χίου να έχουν εισβάλλει στο ξενοδοχείο και να προπηλακίζουν τους αστυνομικούς:

Σύμφωνα με πληροφορίες απο αστυνομικές πηγές, εννέα αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Για τα επεισόδια έχει ήδη συλληφθεί ένας 27χρονος, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ένας 56χρονος, ο οποίος αναζητείται απο τις Αρχές.

Όταν τα πνεύματα ηρέμησα, οι συγκεντρωμένοι απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο κι ένας μικρός αριθμός μετέβη σε άλλο ξενοδοχείο της περιοχής, όπου διαμένουν αστυνομικοί.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ένταση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου κάτοικοι αντιδρούν και προσπαθούν να εμποδίσουν τις εργασίες για τα κλειστά κέντρα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν επεισόδια, με πετροπόλεμο απο την πλευρά των διαμαρτυρόμενων και ρίψη χημικών απο τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τα επεισόδια στην Λέσβο τα τελευταία 24ώρα έχουν τραυματιστεί συνολικά 43 αστυνομικοί.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε απο τους νησιώτες να ρίξουν τους τόνους, κάνοντας λόγο για άγονη αντίδραση τους και τονίζοντας ότι οι κλειστές δομές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση, λέγοντας ότι οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου πρέπει να αντιληφθούν, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, οτι η λειτουργία των κλειστών κέντρων ειναι και προς όφελος τους.

Απο την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας ζητά απο την Κυβέρνηση να πάρει πίσω την ΠΝΠ για την δημιουργία κλειστών κέντρων στα νησιά και να αλλάξει πλήρως την στρατηγική της, ζητώντας μεγαλύτερη και πιό έμπρακτη αλληλεγγύη απο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα επεισόδια στα νησιά κάνει λόγο για κυβερνητική "αδιέξοδη επιλογή αυταρχισμού και βίας"

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει «Η κυβέρνηση πρόθυμη, άφωνη και αδύναμη στην Ευρώπη, κάνει επίδειξη πυγμής με επιτάξεις και ΜΑΤ στα νησιά. Η «συμφωνία αλήθειας» του κ. Μητσοτάκη με τους νησιώτες αποδείχθηκε ένα μεγάλο ψέμα και ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Μνημείο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας. Δεν πάει άλλο. Αποσυμφόρηση των νησιών τώρα!!»

Σε δήλωση της, η Μαρία Κομνηνακα, βουλευτής Λέσβου, αναφέρει «το ΚΚΕ καταγγέλλει σε όλο τον ελληνικό λαό τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και σήμερα εδώ στο Διαβολόρεμα, τα ΜΑΤ που έχει στείλει, αντιμετωπίζουν τον αγωνιζόμενο λαό της Λέσβου σαν δυνάμεις κατοχής. Χτυπούν αδιάκοπα, βανδαλίζουν αυτοκίνητα, πυρπολούν το δάσος της περιοχής. Όλος ο λαός πρέπει να μάθει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει το επικίνδυνο σχέδιό της, για λογαριασμό της ΕΕ, με ανείπωτη βαρβαρότητα. Όσο όμως αδίστακτη κι αν γίνει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάμψει τον ξεσηκωμό, γιατί εδώ έχει να αντιμετωπίσει έναν ολόκληρο λαό».