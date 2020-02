Πολιτική

Μητσοτάκης προς νησιώτες: Ρίξτε τους τόνους - Δεδομένο ότι θα γίνουν οι κλειστές δομές

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης. Τι είπε απευθυνόμενες σε παράτυπους μετανάστες.

"Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι ήδη από χθες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου άρχισαν να κατασκευάζονται νέες σύγχρονες δομές για να κλείσουν οι παλιές προβληματικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι νέες δομές βρίσκονται πολύ μακριά από αστικούς ιστούς. Είναι απολύτως ελεγχόμενες. Εκεί θα εξετάζονται ταχύτατα αιτήσεις ασύλου κι από εκεί, όσοι δεν το δικαιούνται, θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης", είπε ο Πρωθυπουργός απο την Αλεξανδρούπολη και τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, "θέλω να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι η πολιτική της χώρας μας στο ζήτημα αυτό άλλαξε. Τα σύνορα -εδώ στον Έβρο- φυλάσσονται πολύ καλύτερα πια. Είναι κάτι που μας επιβεβαιώνει με όλους τους τρόπους η τοπική κοινωνία. Φυλάσσονται όμως καλύτερα και τα θαλάσσια σύνορά μας. To νομικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας έγινε αυστηρότερο και πιο ευέλικτο. Και, ύστερα από εξαντλητικό διάλογο -εξαντλητικό διάλογο, θα το ξαναπώ- με τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά, οι αποφάσεις επιτέλους υλοποιούνται".



"Θέλω να κάνω ακόμα μία έκκληση: Να πέσουν οι τόνοι, να μετριαστεί αυτή η άγονη αντίδραση, η οποία δεν οδηγεί ουσιαστικά πουθενά. Διότι είναι προς όφελος, τελικά, των ίδιων των νησιών να κατασκευαστούν σύγχρονες φυλασσόμενες δομές, για να κλείσουν οι προβληματικές δομές που υποδέχονται σήμερα πρόσφυγες και μετανάστες", προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός είπε "θέλω από εδώ, την ακριτική Αλεξανδρούπολη, να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται άσυλο και παρά ταύτα επιλέγουν να έρθουν στην πατρίδα μας: Μην έρχεστε. Γιατί ο δρόμος στον οποίο σας οδηγούν οι διακινητές -τους οποίους πληρώνετε αδρά- δεν οδηγεί στην ενδοχώρα της Ελλάδος και τελικά στην Ευρώπη. Σταματά στα νησιά και από εκεί θα ξεκινά ο δρόμος της επιστροφής".