Giorgio Armani: Οι σχεδιαστές μόδας “βιάζουν” τις γυναίκες

Σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή...

Ο Giorgio Armani κατηγορείται ότι υποβάθμισε τη σοβαρότητα της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών επειδή ισχυρίστηκε ότι η βιομηχανία της μόδας «βιάζει» τις γυναίκες με βραχύβιες τάσεις και το μάρκετινγκ που βασίζεται στο σεξ. Τα σχόλια του 85χρονου Ιταλού σχεδιαστή προκάλεσαν ιδιαίτερη αγανάκτηση.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση της φθινοπωρινής συλλογής της σειράς Emporio Armani στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο, ο Giorgio Armani τόνισε: «Ήρθε η ώρα να πω τι πιστεύω. Οι γυναίκες συνεχίζουν να βιάζονται από τους σχεδιαστές, από εμάς». Και πρόσθεσε: «Αν μια κυρία περπατά στο δρόμο και βλέπει μια διαφήμιση με μια γυναίκα με τα ** και τον ***της σε κοινή θέα και θέλει να είναι και εκείνη έτσι, αυτός είναι ένας τρόπος βιασμού της. Μπορείς να βιάσεις μία γυναίκα με πολλούς τρόπους, είτε ρίχνοντάς την στο υπόγειο είτε προτείνοντας την να ντύνεται με συγκεκριμένο τρόπο ».

«Σκέφτομαι κάποιες διαφημίσεις, στις οποίες οι γυναίκες εμφανίζονται με προκλητικό τρόπο, μισόγυμνες και πολλές γυναίκες αισθάνονται πιεσμένες να φαίνονται έτσι. Αυτό για μένα είναι βιασμός. Είναι ανάρμοστο». Στο σόου μου, υπάρχουν μακριές φούστες, κοντές φούστες, φαρδιά και στενά παντελόνια. Έχω δώσει τη μέγιστη ελευθερία στις γυναίκες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες αν είναι σκεπτόμενες», είπε, προσθέτοντας: «Έχω κουραστεί να ακούω τη λέξη “τάση”. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε για τη γυναίκα του σήμερα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν τάσεις».

Ο Τάιλερ ΜακΚολ, συντάκτης της ιστοσελίδας fashionista.com στη Νέα Υόρκη έγραψε σε σχόλιό του Twitter ότι «O Armani λέει πολλές φορές ότι οι σχεδιαστές “βιάζουν” τις γυναίκες, κάνοντάς τους να φορούν ακατάλληλα για την ηλικία τους κτλ. και ότι στην πραγματικότητα μιλά για φράγμα ηλικίας / γλώσσας / πολιτισμού.

«Η εκμετάλλευση των γυναικών στην απεικόνισή τους στη μόδα δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Και νομίζω ότι ο Armani προσπάθησε πάντα να είναι δείχνει σεβασμό τις γυναίκες στο έργο του, αλλά η λέξη “βιασμός” είναι πολύ φορτισμένη, σε οποιαδήποτε γλώσσα» παρατήρησε η Μάρθα Μπουθ συντάκτρια μόδας του WWD.

Σε νεότερη δήλωσή του στην εφημερίδα The Independent, ο Giorgio Armani είπε ότι «μπορεί να καταλάβει πως σήμερα για τον Τύπο» τα σχόλια του ίσως να φαίνονται σαν «βαριά δήλωση».

«Εάν θα μπορούσα να γυρίσω πίσω και να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη για να εκφράσω ότι όλοι οι σχεδιαστές έχουν το καθήκον να σέβονται τις γυναίκες, για τις οποίες σχεδιάζουν ρούχα θα το έκανα» πρόσθεσε ο σχεδιαστής. «Αλλά χρησιμοποίησα αυτό τον όρο, προκλητικά, για να ταράξω τα πράγματα, μετατοπίζοντας την προσοχή σε ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και που με ενδιαφέρει πολύ». Ο Armani πρόσθεσε ότι πίστευε ότι «εφευρέθηκε ένας νέος τύπος θηλυκότητας» που ισορροπεί «ανάμεσα στην αυστηρότητα και τον αισθησιασμό».