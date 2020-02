Οικονομία

Έκθεση Κομισιόν: εύσημα για μεταρρυθμίσεις και πρωτογενές πλεόνασμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Σταϊκούρας για την πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεών της για μεταρρυθμίσεις, ωστόσο απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση των ελληνικών αρχών ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, αναφέρει η Κομισιόν στην πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την έκθεση σημειώνονται τα εξής:

«Το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας διευκολύνει τη συνεχιζόμενη στήριξη για την ολοκλήρωση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν κάνει οι ελληνικές αρχές.

Η πέμπτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, αποτιμά την πρόοδο της χώρας επί των δεσμεύσεων πολιτικής που έγιναν στο Eurogroup του Ιουνίου 2018. Η έκθεση αυτή συμπεραίνει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των συγκεκριμένων δεσμεύσεών της για μεταρρυθμίσεις για το τέλος του 2019. Τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση θα δώσουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση των δεσμεύσεων αυτών εγκαίρως για την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2020.

Αυτό απαιτεί τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση.

Οι δέκα συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναμένονταν μέχρι το τέλος του 2019 περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του ελληνικού δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, την πρόοδο στην ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι αρχές υλοποιούν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς και επιδιώκουν μέτρα πέραν των δεσμεύσεων στο Eurogroup, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής τους ατζέντας.

Η έκθεση δεν έχει σκοπό να οδηγήσει σε απελευθέρωση μέτρων για το χρέος (σ.σ. εκταμίευση χρημάτων ANFAs/SMP). Αυτό συμβαίνει μόνο δύο φορές ετησίως».

Πρωτογενές πλεόνασμα 4% για το 2020

Σε ότι αφορά την οικονομία η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά ρίσκα. Σημειώνει ότι πρόσφατες αναθεωρήσεις οικονομικών στοιχείων δείχνουν ότι η οικονομία μπορεί να κινηθεί καλύτερα απ’ όσο προβλέπεται (σ.σ. η εκτίμηση της Κομισιόν είναι για ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ το 2020). Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η υποεκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (οι δημόσιες επενδύσεις υπολογίζεται ότι ήταν 1,1% του ΑΕΠ χαμηλότερες από την πρόβλεψη) και το πώς αυτή επηρεάζει την εσωτερική ζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή κρίνει ως ιδιαίτερα κρίσιμη την παραμονή της χώρας εντός του μεταρρυθμιστικού μονοπατιού που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, η πρόβλεψη για αύξηση της χρηματοδότησης μέσω του τραπεζικού συστήματος εξαρτάται από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο.

Σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά, η έκθεση προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 θα είναι πάνω από τον στόχο του 3,5%, για πέμπτη συνεχή χρονιά, κοντά στο 4%. Για το 2020 η Κομισιόν αναφέρει ότι η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος την άνοιξη προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέα μέτρα καθώς και ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ (διευρύνοντας παράλληλα τη φορολογική βάση με τις νέες αντικειμενικές τιμές), να περιορίσει την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα θα εξεταστεί με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα τον Μάιο.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι θα εξετάσει το αίτημα της Ελλάδας για εξαίρεση από το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος των δαπανών που γίνονται για το προσφυγικό και ερευνώνται τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την πλήρη καταγραφή τους. Τα ευρήματα θα εξεταστούν στην επόμενη έκθεση.

Για το θέμα των δημοσιονομικών στην έκθεση γίνεται καταγραφή μιας σειράς κινδύνων. Σχετίζονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το ασφαλιστικό, αλλά και την «πιλοτική δίκη» με την οποία θα κριθεί το θέμα της διεκδίκησης αναδρομικών από συνταξιούχους.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές συζητήσεις για την πιθανή χρήση των κερδών από SMPs και ANFAs για «συμφωνημένες επενδύσεις». Το αποτέλεσμα των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί υπόψιν του Eurogroup τον Ιούνιο.

Τέλος σε ότι αφορά το θέμα του μηχανισμού εξομάλυνσης (που θα επιτρέπει υπερπλεονάσματα μιας χρονιάς να μεταφέρονται στην επόμενη) αναφέρεται πως η οποία πρόταση θα πρέπει αν συζητηθεί στο Eurogroup και να λαμβάνει υπόψη την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και την βιωσιμότητα χρέους.

Ικανοποίηση Σταϊκούρα για την έκθεση της Κομισιόν

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 5η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα. Είναι η 2η σχετική Έκθεση επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η παρούσα Έκθεση, σε συνέχεια της προηγούμενης, ενισχύει τη θετική αξιολόγηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, η έκθεση «εκτιμά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, υψηλότερους από τις προηγούμενες προβλέψεις, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Προβλέπει επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συρρίκνωση της ανεργίας.

Ενσωματώνει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, τη μείωση του κόστους δανεισμού, την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, τη μείωση των «κόκκινων δανείων».

Αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Αναδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης, μέσα από την κατάρτιση και υλοποίηση του δικού της εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, να καλύψει το σημαντικό επενδυτικό κενό της χώρας.

Καταγράφει τις κυβερνητικές επιλογές για περαιτέρω μειώσεις φόρων (εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ), εκτός Προϋπολογισμού, εντός του 2020, ως απόρροια της καλής εκτέλεσής του.

Παρουσιάζει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, για εφέτος και τα επόμενα έτη, και θέτει τα χρονικά ορόσημα λήψης σχετικών αποφάσεων. Για την αξιολόγηση αυτή, ως Υπουργός Οικονομικών, εκφράζω, χωρίς περιττές θριαμβολογίες, την ικανοποίησή μου.

Συγχρόνως εκφράζω και τις ευχαριστίες μου προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτή την ανοδική τροχιά της οικονομίας και της χώρας.

Οι προσπάθειες όλων μας φέρνουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζονται.

Απαιτείται ένταση των προσπαθειών, ώστε να αντιμετωπίσουμε ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους, να πετύχουμε διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλές θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε, περαιτέρω, την κοινωνική συνοχή.

Οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν την ισχυροποίηση της οικονομίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση της Ελλάδας».