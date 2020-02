Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανάκληση αδειών σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας

Τι αναφέρει η απόφαση του Βασίλη Κικίλια, στον απόηχο του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα. Ποιούς εργαζόμενους αφορά.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αναστέλλονται και ανακαλούνται μέχρι νεωτέρας, οι κανονικές άδειες του προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας ανά την χώρα, μετά από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η αναστολή και ανάκληση αδειών αφορά το προσωπικό:

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,

των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών,

των νοσοκομείων του ΕΣΥ,

του ΕΚΑΒ,

του ΕΟΔΥ,

του ΕΚΕΑ,

της ΕΚΑΠΥ,

του ΙΦΕΤ

των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) και

των Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα.