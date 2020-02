Πολιτισμός

Θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Βούτσα

Πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού. Πως τον αποχαιρέτησαν φίλοι και γνωστοί.