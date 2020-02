Κοινωνία

Απόπειρα δολιοφθοράς σε εξετάσεις υποψηφίων οδηγών (εικόνες)

Ενδείξεις για προσπάθεια δολιοφθοράς της εξεταστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών οδήγησης…

Σακίδιο με συστήματα εκπομπής ήχου (έξι πομποδέκτες) που πιθανότατα λειτουργούσε ως βοήθημα προς εξεταζόμενους εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών κατά τη διάρκεια εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Επί τόπου κλήθηκαν το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνοντας τις σχετικές καταθέσεις, καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος και θα αποσταλεί προς εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ενημερώθηκε άμεσα από την Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, ενώ στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών βρέθηκε και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας, Ηλίας Δόλγυρας.

Για το περιστατικό, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Η οδική ασφάλεια είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Διοίκησή μας. Θα είμαστε αμείλικτοι μπροστά σε κάθε συμβάν που θέτει σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη δημόσια Διοίκηση και σε ζητήματα υψίστης σημασίας που σχετίζονται με την ασφάλειά του. Η αποκάλυψη της σημερινής προσπάθειας δολιοφθοράς αποτελεί δείγμα της αποφασιστικότητάς μας να πατάξουμε κάθε περιστατικό παρανομίας ή κάθε κύκλωμα που παρεισφρύει διαταράσσοντας την ομαλή διαδικασία έκδοσης αδειών οδήγησης. Το θέμα βρίσκεται πλέον στις Εισαγγελικές Αρχές. Βρισκόμαστε στη διάθεσή τους για παροχή κάθε διευκόλυνσης στο έργο τους».