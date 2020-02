Υγεία - Περιβάλλον

Σποτ για τον κορονοϊό: δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες. Τι πρέπει να κάνει όποιος εμφανίσει συμπτώματα. Καλείται να ΜΗΝ πάει μόνος στο νοσοκομείο, για να μην γίνει διασπορά του ιού.