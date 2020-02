Πολιτική

“Θύελλα” από την κατάθεση Μιωνή στην Προανακριτική Επιτροπή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επιχειρηματίας κινήθηκε και νομικά κατά του Δ. Παπαγγελόπουλου. Τι απαντά ο πρώην Αν. Υπ. Δικαιοσύνης. Διμέτωπη επίθεση απο τον Στέλιο Πέτσα.

Μήνυση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, απόπειρα εκβίασης και δωροληψίας σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου υπέβαλε o επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας από το Ισραήλ κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ότι το Μάρτιο του 2016 συναντήθηκε με τον πρώην υπουργό στο γραφείο του Νίκου Παππά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκεί, όπως υποστήριξε ο κ. Μιωνή, ο κ. Παπαγγελόπουλος του ζήτησε χρήματα για λογαριασμό του εκδότη της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Γιάννη Φιλιππάκη, για να λήξουν οι δικαστικές διαμάχες του επιχειρηματία με τον εκδότη, αλλά και για να παύσουν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του συνεταίρου του κ. Μιωνή.

Παπαγγελόπουλος: γιατί ο Μιωνή μας παρακαλούσε να τον βοηθήσουμε στις εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις.

Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, σε δήλωση του για την κατάθεση του κ. Μιωνή, αναφέρει «πριν από 4 χρόνια με παρακάλεσε ο κ. Παππάς να συναντηθούμε στο γραφείο του με τον κ Μιωνή επικαλούμενος πιέσεις από την Ισραηλινή Κυβέρνηση. Ο κ. Μιωνή μας παρακάλεσε να τον βοηθήσουμε στις εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις επειδή θεωρούσε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη ήταν αντισημιτική. Επίσης κατηγόρησε τους κ.κ. Βορίδη και Φιλιππάκη ως Ναζί και μέλη διεθνούς ναζιστικής οργάνωσης και ότι για αυτό τον καταδιώκουν. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε. Του διευκρινίσαμε ότι στην Ελληνική Δικαιοσύνη δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Για τον κ. Βορίδη του συστήσαμε να απευθυνθεί στη Ν.Δ. Για τον κ. Φιλιππάκη, τον οποίο εγώ πρόσφατα είχα γνωρίσει, να διευθετήσει συμβιβαστικά τις διαφορές του. Πριν από 2 χρόνια πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στο γραφείο του κ. Παππά μετά από παρακλήσεις πάλι του κ. Μιωνή. Σε αυτήν συμμετείχαν ο κ. Παππάς, εγώ, εκπρόσωπος του κ. Μιωνή, ο κ. Φιλιππάκης και άλλοι».

Όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαγγελόπουλος «έχω την εντύπωση μάλιστα ότι ο κ. Μιωνή στη συνέχεια κάποια στιγμή έλαβε και επιταγή ως εγγύηση για τη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών του με τον κ. Φιλιππάκη. Πριν από ένα χρόνο ο κ. Μιωνή κατήγγειλε στις αρχές του Ισραήλ τον κ. Βορίδη για εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση χωρίς την παραμικρή αναφορά στο πρόσωπό μου. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα δημοσιεύματα για τις δραστηριότητες του κ. Μιωνή είχαν υπάρξει τουλάχιστον τρία χρόνια πριν γίνω υπουργός. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι για τους κ.κ. Παπασταύρου και Μιωνή με είχε παρακαλέσει να τους βοηθήσω και ο κ. Σαμαράς σε μια από τις συναντήσεις μας. Αυτά προς το παρόν για το δήθεν εκβιασμό σε βάρος του κ. Μιωνή και για το ήθος του που δεν δίστασε να μαγνητοφωνήσει παράνομα στο Μέγαρο Μαξίμου συνομιλία του με δύο υπουργούς σε συνάντηση για την οποία ο ίδιος επανειλημμένως είχε παρακαλέσει. Αυτά προς το παρόν. Στη συνέχεια θα ασχοληθώ επισταμένως για το ρόλο και τις σχέσεις του κ. Μιωνή με τους κ.κ. Σαμαρά και Παπασταύρου».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: άνθρακες ο θησαυρός

Πηγές της Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας την κατάθεση Μιωνή, ανέφεραν «"Άνθρακες ο θησαυρός". Η διαφημισμένη βόμβα ήταν στράκα στρούκα δεύτερης διαλογής. Ενώ τα πραγματικά περιστατικά που έχουν περιγράφει είναι από γελοία ως πολύ γελοία. Η συνάντηση στην οποία αναφέρεται κ. Μιωνή έλαβε χώρα κατόπιν αιτήματος της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο ισχυρισμός λοιπόν, ότι εκβιάστηκε σε συνάντηση την οποία ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς και η ισραηλινή κυβέρνηση ζήτησε να γίνει καθίσταται ασόβαρος, ενώ οι δήθεν μίζες παραδέχθηκε ότι τελικά δεν ήταν μίζες αλλά εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ δυο ιδιωτών. Τις προηγούμενες ημέρες ζήσαμε μια εικονική πραγματικότητα με "αποκαλύψεις" για μίζες υπουργών, συνωμοσιών στο Μαξίμου και άλλα τέτοια φαιδρά, για να απαντήσει τελικά ο ίδιος ότι, "Τσίπρας και Παππάς δεν είχαν καμία ανάμειξη 100%"».

Πέτσας: κυνική η ομολογία Παπαγγελόπουλου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε δήλωση του αναφέρει «ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δ. Παπαγγελόπουλος επιβεβαίωσε σήμερα ότι συναντήθηκε το 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην Υπουργό κ. Ν. Παππά και τον επιχειρηματία κ. Σ. Μιωνή. Ομολόγησε μάλιστα το αδιανόητο: Ότι δύο Υπουργοί “συζητούσαν” με επιχειρηματία για... “εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις”. Κορυφαίοι Υπουργοί δηλαδή, συζητούσαν για υποθέσεις που βρίσκονταν ενώπιον της δικαιοσύνης!

Η κυνική ομολογία του κ. Παπαγγελόπουλου, σε συνδυασμό με όσα περιγράφονται στη μήνυση που κατέθεσε σήμερα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για απόπειρα εκβίασης, σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, ενισχύει την πεποίθηση περί ύπαρξης παραδικαστικού/παρακρατικού κυκλώματος που λειτουργούσε στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα. Δηλαδή, τον πυρήνα της έρευνας που διεξάγει η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Αναμένουμε την απάντηση του κ. Παππά για τις σημερινές συγκλονιστικές αποκαλύψεις».

Τσοβόλας: η δίωξη σε βάρος του Παπαγγελόπουλου είναι πολιτική

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Δημήτρης Τσοβόλας, σε δήλωση του αναφέρει «η προκαταρκτική Επιτροπή με τις αυθαίρετες, αποπροσανατολιστικές και παράνομες μεθοδεύσεις των υπευθύνων και με τις απαράδεκτες και παράνομες διαρροές περικοπών καταθέσεων μαρτύρων, επιβεβαιώνει καθημερινά ότι η δίωξη κατά Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, είναι σαφώς πολιτική. Η πλειοψηφία προσπαθεί, με μάρτυρες που ορισμένοι από αυτούς είναι κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα και άλλοι που πρέπει να λογοδοτήσουν για παράβαση καθήκοντος και για υπέρβαση εξουσίας, να δικαιολογήσουν την αδικαιολόγητη πολιτική δίωξη του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Επιστρατεύουν επίσης πρόσωπα ως μάρτυρες τα οποία με τις αντιφατικές και προδήλως ψευδείς καταθέσεις τους υποβαθμίζουν το έργο της Επιτροπής.

Αν η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ ενδιαφέρονται για την αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού λαού για αυτά που καταθέτουν οι εξεταζόμενοι μάρτυρες, αντί να διαρρέουν παράνομα και αυθαίρετα αποσπάσματα των καταθέσεων, τους καλούμε να δίνουν ολόκληρες τις καταθέσεις τους στη δημοσιότητα, αφού δεν εννοούν να τηρήσουν την μυστικότητα της προκαταρκτικής διαδικασίας. Καθόσον διαφορετικά οι συνήγοροι υπεράσπισης που σεβαστήκαμε μέχρι σήμερα την μυστικότητα της διαδικασίας, θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τακτική και να προβούμε με υπαιτιότητα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στη δημοσιοποίηση ολόκληρων των μαρτυρικών καταθέσεων και των ουσιωδών εγγράφων που βρίσκονται στην δικογραφία, για να ενημερωθεί αντικειμενικά ο ελληνικός λαός και για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Δικηγόρος Μιωνή: μηνύσεις κατά Παπαγγελόπουλου και άλλων

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Πανταζή και των συνεργατών του, που εκπροσωπεί τον κ. Μιωνή, σε ανακοίνωση του αναφέρει «Κατατέθηκε, σήμερα, από τον εντολέα μας κ. Σάμπυ Μιωνή, ενώπιον του αρμοδίου κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μήνυση κατά των 1) Δημητρίου Παπαγγελοπούλου, πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης 2) Ιωάννη Φιλιππάκη, εκδότη της εφημερίδας “Δημοκρατία” 3) Αλεξάνδρου Τάρκα, δημοσιογράφου και 4) Γιάννας Παπαδάκου, δημοσιογράφου για τα εγκλήματα: α) της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, β) της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης («συμμορίας») γ) της συνέργειας σε απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος και δ) της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου.

Η μήνυση, υποστηρίζεται από πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, ο δε κ. Μιωνής καταθέτει σήμερα, θεσμικά, ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, που διερευνά την τυχόν τέλεση αδικημάτων που έχουν τελεστεί από τον κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο. Ο κ. Μιωνής, ο συνέταιρός του κ. Άγγελος Μεταξάς και ο δικηγόρος του, κ. Σταύρος Παπασταύρου, έγιναν στόχος μιας εγκληματικής συμμορίας, που είχε σαφή επιδίωξη προσπορισμού παρανόμου οικονομικού οφέλους και, παράλληλα, εκμετάλλευσης της πολιτικής διάστασης της υπόθεσης. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκαν, σε βάρος τους, σειρά εξωθεσμικών και αντιδικονομικών ενεργειών, όπως η έκδοση παρανόμων ενταλμάτων συλλήψεως, η δημιουργία σειράς ποινικών δικογραφιών και αβασίμων φορολογικών καταλογισμών, που, τελικώς, κατέπεσαν στα Ελληνικά Δικαστήρια. Ο κ. Μιωνής, κατήγγειλε την ύπαρξη ενός από τα μεγαλύτερα παραδικαστικά κυκλώματα, που έδρασαν “από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους”, ήμαστε δε βέβαιοι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα προστατεύσει το κύρος της για άλλη μια φορά και θα δράσει άμεσα, για την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων»..

Γιάννα Παπαδάκου: ο Μιωνής εξαπάτησε πολλάκις την ελληνική και τη βρετανική δικαιοσύνη

Η δημοσιογράφος κυρία Γιάννα Παπαδάκου, σε δήλωση της για τις καταγγελίες του κ. Μιωνή και μετά τη μήνυση η οποία υπεβλήθη σε βάρος της από τον κ. Μιωνή για εμπλοκή της στην υπόθεση, δήλωσε «ο άνθρωπος ο οποίος εξαπάτησε πολλές φορές την Ελληνική και τη Βρετανική Δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα των αμερικανικών αρχών τα οποία δυστυχώς ήρθαν σε γνώση μου μόλις το Δεκέμβριο του 2019, ο επιχειρηματίας Sabby Mionis ψεύδεται και ενώπιον της Προκαταρκτικής Επιτροπής της Βουλής, καταθέτοντας για άλλη μια φορά ψέματα, φαντασιώσεις, και ψευδή στοιχεία.

Επιχειρώντας να εξοντώσει κάθε φωνή δημοσιογράφου, που κατήγγειλε την υπαρκτή εμπλοκή του στη λίστα Lagarde, ενάντια σε κάθε έννοια ηθικής και αλήθειας, όργανο και των πολιτικών που συγκαλύπτουν και συγκάλυψαν την παράνομη δράση του και είναι μέντορες της σκευωρίας που επιχειρεί να εμφανίσει, γίνεται δυστυχώς αποδεκτός ως μάρτυρας σε μία υπόθεση που είναι εντελώς άσχετη και με τις αθλιότητες που καταγγέλλει. Εναντίον του κ Mionis έχω ήδη καταθέσει προ πολλού μήνυση για απάτη της Ελληνικής δικαιοσύνης, με έγγραφα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν τον συκοφάντησα για υπόθεση φοροδιαφυγής (957.00 δολαρίων) που είχε εκεί, αλλά σε βάρος του είχε εκδοθεί και Ομοσπονδιακή Απόφαση Κατάσχεσης (Federal Tax Lien) υπ αριθμ 319327706/29-9-2006 περιουσιακού του στοιχείου στη Μασαχουσέτη.

Εκείνος, παρότι τα γνώριζε όλα αυτά, προσέφυγε στη Βρετανική Δικαιοσύνη για να με καταδικάσει με ψευδή στοιχεία εξαπατώντας το βρετανό δικαστή με απόκρυψη των ανωτέρω στοιχείων έκανε εκτελεστή την απόφαση στην Ελληνική δικαιοσύνη, εξαπατώντας και τα μέλη του Αρείου Πάγου, και μπήκε σαν κλέφτης σπίτι μου, για να μου κατασχέσει τα οικογενειακά μου κειμήλια, βασιζόμενος στα άθλια ψέματα με τα οποία εξέδωσε τις σε βάρος μου καταδικαστικές αποφάσεις. Επειδή γνωρίζει τη μήνυση ,που αποκαλύπτει τα ψέμματα του, εξαπέλυσε τον οχετό εναντίον μου σήμερα!

Για όσα με κατηγορεί σήμερα στην επιτροπή της βουλής, θα λογοδοτήσει στην ελληνική δικαιοσύνη, από την οποία θα ζητήσω προστασία απέναντι σε έναν άθλιο συκοφάντη.Όπως λέει ο σοφός λαός μας «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» , αφού ο άνθρωπος που διώχθηκε ακόμα και για απόπειρα απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου επιτίθεται και επιχειρεί να φιμώσει μια Ελληνίδα δημοσιογράφο που έκανε μόνο το καθήκον της και με τις αποκαλύψεις της βοήθησε να εισπραχτούν εκατομμύρια ευρώ από τα Δημόσια Ταμεία! Υ.Γ. Για κάθε καχύποπτο τα έγγραφα από τις ΗΠΑ στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».