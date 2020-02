Κοινωνία

Λέσβος: τραυματίες αστυνομικοί από πυροβολισμούς κατοίκων

Τι αναφέρουν πηγές της Αστυνομίας για τα επεισόδια που μαίνονται στο νησί, ενάντια στην δημιουργία κλειστών δομών για τους παράτυπους μετανάστες.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη από αστυνομικές πηγές, ότι από τους συνολικά 43 αστυνομικούς που έχουν τραυματιστεί τα τελευταία 24ώρα στην Λέσβο, στην διάρκεια των επεισοδίων ενάντια στην δημιουργία των κλειστών κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών, οι δύο έχουν χτυπηθεί από σκάγια που προέρχονται από πυρά κυνηγετικού όπλου.

Στην διάρκεια των επεισοδίων, με πετροπόλεμο και ρίψη αντικειμένων από τους κατοίκους και ανταπόδοση των ανδρών των ΜΑΤ με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, έχουν τραυματιστεί και πολλοί κάτοικοι του νησιού, που πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες.

Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο και γίνονται αναρτήσεις με αναφορές για πυρά που έχουν ρίξει για εκφοβισμό οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζονται κάτοικοι, να έχουν τραυματιστεί από βολίδες, ορισμένοι πολίτες.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει πυροβολισμός στον αέρα από πλευράς των ανδρών των ΜΑΤ. Αντιθέτως, σύμφωνα και με τις ιατρικές γνωματεύσεις που επικαλούνται πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, κάποιοι έχουν πυροβολήσει στον αέρα ή προς την πλευρά των αστυνομικών με κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα δύο ένστολοι να τραυματιστούν από τα σκάγια.

Χαρίτσης: να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης

"Πριν δύο εβδομάδες, νεοπροσληφθέντες ειδικοί φρουροί χωρίς επαρκή εκπαίδευση χτυπήθηκαν και απώλεσαν υπηρεσιακό όπλο από μπράβους της νύχτας. Την περασμένη Δευτέρα, ένας ακόμη ειδικός φρουρός απειλούσε με όπλο φοιτητές μέσα στην ΑΣΟΕΕ. Κατόπιν, τα ΜΑΤ έπνιξαν στα χημικά φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, χθες το βράδυ αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, πυροβόλησε αυτοκίνητο πολίτη κατόπιν διαπληκτισμού. Ενώ από χθες, τα ΜΑΤ έχουν πάρει εντολή να χτυπούν τους νησιώτες στη Χίο και τη Λέσβο. Και σήμερα φτάσαμε στο σημείο να δούμε άντρες των ΜΑΤ να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού από κατοίκους της Χίου.Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αντί για ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρνει γενικευμένη ανασφάλεια και χάος. Είναι καιρός να παραδεχτεί την παταγώδη αποτυχία του και να παραιτηθεί πριν θρηνήσουμε θύματα εξαιτίας της εμμονικής πολιτικής του", δήλωσε ο επρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

ΚΚΕ: να σταματήσει εδώ και τώρα η καταστολή

"Αν η κυβέρνηση δε σταματήσει εδώ και τώρα την καταστολή, αν δεν αποσύρει τα ΜΑΤ, απ’ όλα τα νησιά, αν δεν ακυρώσει το σχέδιο μετατροπής των νησιών του Αιγαίου σε φυλακές της ΕΕ, αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Αυτή η πολιτική είναι που πυροδοτεί τις δίκαιες αντιδράσεις των νησιωτών, που υπερασπίζονται και θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο το δίκιο τους, τη γη τους, την αξιοπρέπειά τους, τους συνανθρώπους τους. Οι κυβερνητικές εκκλήσεις για ηρεμία μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκληφθούν, όταν τα ΜΑΤ συμπεριφέρονται ως δυνάμεις κατοχής, χτυπούν αδιάκοπα, βανδαλίζουν αυτοκίνητα, πυρπολούν τα δάση της περιοχής, όταν μάλιστα υπάρχει εμμονή σε ένα σχέδιο επικίνδυνο, που έχει συναντήσει καθολική αντίδραση. Ο λαός των νησιών έχει κάθε δικαίωμα να αντιπαλεύει μια πολιτική που στρέφεται εναντίον τόσο του ίδιου όσο και των προσφύγων, όπως επίσης έχει δικαίωμα να αντιστέκεται στον κυβερνητικό αυταρχισμό, που επιδιώκει να επιβάλλει αυτή την πολιτική με τα ΜΑΤ και τη βία,σχολίασε το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.