Αθλητικά

Όπεν Ντόχα: Αποκλείστηκε η Σάκκαρη από τον κακό της… δαίμονα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε από την ίδια αντίπαλο που την είχε σταματήσει την περασμένη εβδομάδα στο Ντουμπάι.

Στον 3ο γύρο σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Ντόχα. Η Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε κουρασμένη μετά τη χθεσινοβραδινή μάχη της με την Τερέζα Μαρτίντσοβα και δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στην Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα, Νο 13 στον κόσμο και Νο 9 στο ταμπλό του τουρνουά, επιβλήθηκε πολύ εύκολα με 6-3, 6-0 σε μόλις 53 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Κινέζα Σαϊσάι Ζενγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που η Σάκκαρη χάνει από τη Σαμπαλένκα, αφού το ίδιο είχε συμβεί και στο Ντουμπάι, αλλά εκεί στη φάση των «32».