Παράξενα

Το μυστήριο με την γυναίκα που είχε φωτογραφηθεί με πολλούς διάσημους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι κατάληξη είχε η κινητοποίηση μέσω social media, για τον εντοπισμό της γυναίκας.

Ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών στο Βέλγιο ξεκίνησε αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρει τον νόμιμο κάτοχο ενός ασυνήθιστου δωρηθέντος αντικειμένου: ενός άλμπουμ γεμάτου φωτογραφίες που παρουσιάζουν μια μυστηριώδη γυναίκα να ποζάρει με διασημότητες.

Στο κατάστημα Opnieuw & Co στο Μόρτσελ, οι εργαζόμενοι τακτοποιούσαν κουτιά με δωρηθέντα αντικείμενα, όταν ανακάλυψαν το φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες μιας γυναίκας που χαμογελάει στο φακό έχοντας στο πλευρό της τους Κιάνου Ριβς, Αντζελίνα Τζολί, Τομ Κρουζ, Τζόνι Ντεπ, Ντριου Μπάριμορ, Μπρους Γουίλις, Γουίλιαμ Σάτνερ και Ελάιτζα Γουντ.

Οι διευθυντές του καταστήματος δήλωσαν ότι κανονικά καταστρέφουν προσωπικές φωτογραφίες που βρίσκονται μέσα σε κουτιά από δωρεές, αλλά θεώρησαν ότι οι συγκεκριμένες φαίνονται σημαντικές και αποφάσισαν να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τη γυναίκα που διακρίνεται στις φωτογραφίες αξιοποιώντας τα social media.

Οι αναρτήσεις των εκπροσώπων του καταστήματος τελικά οδήγησαν στη γυναίκα στις φωτογραφίες. Αναγνωρίστηκε ως Maria Snoeys-Lagler, πρώην μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ, η οποία πέθανε το 2016 σε ηλικία 87 ετών. Ένας βελγικός τηλεοπτικός σταθμός κατάφερε να βοηθήσει τους υπεύθυνους του Opnieuw & Co να έρθουν σε επαφή με την κόρη της Snoeys-Lagler και να στείλουν το άλμπουμ στο σπίτι της στην Καλιφόρνια.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς το άλμπουμ κατέληξε στο Βέλγιο ή πώς έφθασε στο κατάστημα μεταχειρισμένων.