Life

“The 2Night Show”: εκμυστηρεύσεις και… γέλιο στην εκπομπή της Τετάρτης (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι συζητούν, αποκαλύπτουν και παίζουν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον φίλο και συνεργάτη του στο ραδιόφωνο, Γιώργο Λιανό, που μεταξύ άλλων μιλά για την ευκαιρία που του δόθηκε με την παρουσίαση του «The Voice».

Επίσης, αναφέρεται στη συνεργασία με την Χριστίνα Μπόμπα, καθώς και στη στήριξη που δέχτηκε από τον προκάτοχό του στο σόου, Γιώργο Καπουτζίδη.

Τέλος, μιλά για τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα.

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έρχεται στο «The 2Night Show», σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική της οικογένεια, στο άμεσο μέλλον.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Φωτεινή Ντεμίρη.

Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η αγαπημένη ηθοποιός της σειράς «Το Καφέ της Χαράς» μιλά για την καριέρα της στην υποκριτική, τη μητρότητα, καθώς και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει μαζί με τον σύζυγό της, και επίσης ηθοποιό, Χάρη Γρηγορόπουλο.

Τέλος, αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να κάνει δύο τατουάζ, στους μηρούς της, μαζί με την καλή της φίλη, Αθηνά Οικονομάκου.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow