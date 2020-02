Κοινωνία

Από τι πέθανε ο 11χρονος μαθητής

Θα διενεργηθούν επιπλέον εξετάσεις για να διερευνηθεί το στέλεχος του ιού που προκάλεσε τον θάνατο του άτυχου μικρού...

Εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας από τη νεκροψία-νεκροτομή του 11χρονου, που ξεψύχησε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Το πόρισμα έδειξε πως ο μικρός πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και θα διενεργηθούν επιπλέον εξετάσεις για να διερευνηθεί το στέλεχος του ιού που την προκάλεσε.

Πρόκειται για τον Π.Ψ., μαθητή δημοτικού σχολείου από τη Νέα Ιωνία, ο οποίος εισήχθη στο «Αχιλλοπούλειο» χθες Τρίτη υ, με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το e-thessalia, ο 11χρονος είχε παρουσιάσει πυρετό έως 38 βαθμούς, το περασμένο Σάββατο, και οι γονείς του κάλεσαν παιδίατρο στο σπίτι. Όταν, όμως, ο πυρετός άρχισε να ανεβαίνει και παράλληλα να πονάει έντονα το κεφάλι του, ο παιδίατρος συνέστησε στους γονείς να μεταφέρουν το παιδί στο Νοσοκομείο. Οι εξετάσεις (αξονική σπλαχνικού κρανίου και βυθοσκόπηση των ματιών) έδειξαν ιγμορίτιδα αλλά τα αποτελέσματα ανησύχησαν τους γιατρούς που αποφάσισαν εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική, προκειμένου να υπάρξει στενή παρακολούθηση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσίασε εφίδρωση και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η τιμή της πίεσης έδειξε 17. Η κατάσταση έγινε άμεσα αντιληπτή από τη νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, που κοιμόταν μέσα στο Νοσοκομείο. Κινητοποιήθηκαν η παιδίατρος, καρδιολόγος και αναισθησιολόγος, Στον 11χρονο χορηγήθηκαν αμέσως ενδοφλέβιες ενέσεις, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια ανάνηψης σχεδόν επί μία ώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού το παιδί «έσβησε» λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ιατρικό πρωτόκολλο τηρήθηκε στο ακέραιο και δεν χάθηκε διόλου χρόνος στην αντιμετώπιση του περιστατικού, αφού οι γιατροί κοιμούνται μέσα στην Παιδιατρική Κλινική.

Η σορός του 11χρονου, που ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, και διαπιστώθηκε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Στο νοσοκομείο του Βόλου οι γονείς του στηρίζονται από ψυχολόγους, ενώ ο πατέρας του μόλις ενημερώθηκε τα ξημερώματα πως το παιδί έπεσε σε κώμα εξαφανίστηκε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει την θλίψη. Όταν μετά από ώρες έδωσε σημεία ζωής καταρακωμένος ζήτησε να «αποχαιρετήσει» το παιδί του.

H κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί από τον Ναό Υπαπαντής του Χρηστού, στο Διμήνι. Η οικογένεια επιθυμεί τα χρήματα να δοθούν στην Κιβωτό του Kόσμου.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Αγόρι 11 ετών, κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου, προσήλθε στην Παιδιατρική Κλινική με εμπύρετο προς διάγνωση στις 25/02/2020 τα ξημερώματα, συνοδευόμενο από τους γονείς του. Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις, διενεργήθηκε αμέσως ενδοφλέβια και παρεντερικά φαρμακευτική αγωγή.

Στις 26/02/2020 τα ξημερώματα και ενώ η κατάσταση της υγείας του ήταν ελεγχόμενη, αιφνιδίως επιδεινώθηκε. Το παιδί διασωληνώθηκε από αναισθησιολόγο, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από παιδίατρο, αναισθησιολόγο και καρδιολόγο για 1 ώρα, αλλά απέβησαν άκαρπες. Ώρα θανάτου 06:20 στις 26/02/2020.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια νεκροτομής-νεκροψίας.