“Πετροπόλεμος” και χημικά έξω από την ΓΑΔΑ

Συγκρούσεις αστυνομικών και φοιτητών, μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας…

Πορεία πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή περιστατικό που έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες στον προαύλιο χώρο της ΑΣΟΕΕ με άνδρα της ελληνικής αστυνομίας.

Οι φοιτητές με κεντρικό σύνθημα «Έξω τα ΜΑΤ από τις σχολές», συγκεντρώθηκαν αρχικά επί της Πατησίων μπροστά από το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι την ΓΑΔΑ, όπου ξέσπασαν επεισόδια.

Ομάδα αγνώστων συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν κάνοντας ρίψη χημικών.

