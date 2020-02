Πολιτισμός

Νίνα Βουτσά στον ΑΝΤ1: είμαι πολύ περήφανη για τον αδερφό μου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την τελευταία επαφή που είχε με τον αδερφό της, Κώστα Βουτσά, λίγες μέρες πριν πεθάνει.