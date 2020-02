Αθλητικά

Μαρία Σαράποβα: ανακοίνωσε την απόσυρση της από τα κορτ

Το σκάνδαλο με την υπόθεση ντόπινγκ, αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τη σπουδαία αθλήτρια.

Την αποχώρηση της από το επαγγελματικό τένις αποκάλυψε μέσα από ένα συγκινητικό άρθρο στο περιοδικό Vanity Fair, η Μαρία Σαράποβα, δίνοντας τέλος στα σενάρια, για το μέλλον της.

Η 32χρονη πρώην Νο1 τενίστρια του κόσμου και κάτοχος πέντε Γκραν Σλαμ, σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε κατακτήσει το τουρνουά του Γουίμπλεντον το 2004 κερδίζοντας τη μέχρι τότε Νο.1 στην κατάταξη Σερένα Γουίλιαμς.

Σημαντική πτώση στην καριέρα της αποτέλεσε το σκάνδαλο ντόπινγκ του 2015, το οποίο την άφησε εκτός αγώνων για 15 μήνες , επιστρέφοντας στα τουρνουά την άνοιξη του 2017.

Τους τελευταίους 18 μήνες έχοντας πέσει πλέον στο Νο369 της παγκόσμιας κατάταξης , υπέφερε από τραυματισμούς στον ώμο και το χέρι, οι οποίοι την είχαν κρατήσει μακριά από τα γήπεδα , ενώ στο τελευταίο της ματς στο Αυστραλιανό Όπεν είχε ηττηθεί από την Ντόνα Βέκιτς στον πρώτο κιόλας γύρο.

Χαρακτηριστικά στο άρθρο του περιοδικού ανέφερε:

Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι το τένις ήταν το βουνό μου. Το μονοπάτι μου ήταν γεμάτο με κοιλάδες και παρακάμψεις, αλλά η θέα από την κορυφή ήταν απίστευτη. Έπειτα από 28 χρόνια και 5 Γκραν Σλαμ, όμως, είμαι έτοιμη να ανέβω ένα άλλο βουνό -να διαγωνιστώ σε ένα διαφορετικό τερέν.

Το τένις μου έδειξε τον κόσμο – και μου έδειξε από τι είμαι φτιαγμένη. Μέσω αυτού τέσταρα τον εαυτό μου και μέσω αυτού μετρούσα το πώς μεγάλωνα. Έτσι, ό,τι κι αν είναι αυτό που θα διαλέξω για το επόμενο κεφάλαιό μου, το επόμενο βουνό μου, ακόμη θα σπρώχνω. Ακόμη θα σκαρφαλώνω. Ακόμη θα μεγαλώνω».