Champions League: Η Μάντσεστερ Σίτι “άλωσε” το Μπερναμπέου

Ιστορική νίκη, που την καθιστά μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League πέτυχε απόψε (26/02) η Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 στο «Μπερναμπέου», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η αγγλική ομάδα κατάφερε να νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ ήταν η τρίτη που έφυγε νικήτρια από ισπανικό έδαφος σε 10 αγώνες που έχει δώσει εκεί (οι δύο προηγούμενες ήταν στην φάση των ομίλων με Βιγιαρεάλ το 2011 και με την Σεβίλη το 2015). Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν τη σεζόν 2015/2016 στους ημιτελικούς, με την Ρεάλ να παίρνει το 0-0 στο «Έτιχαντ» και με 1-0 στη Μαδρίτη το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Πέραν του καλού ρυθμού που είχε το πρώτο 45λεπτο, σε γενικές γραμμές ήταν ίσως το χειρότερο από τα υπόλοιπα των αγώνων της φάσης των «16». Η Σίτι απείλησε δύο φορές με τον Ζεσούς, ενώ από την άλλη οι «μερένγκες» δεν είχαν ούτε... υποψία ευκαιρίας.

Σαφώς το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο με την Ρεάλ να παίρνει προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Ίσκο στο 60΄ κι ενώ οι «πολίτες» έφτασαν πολύ κοντά στο 0-1 με το σουτ του Μαχρέζ και την απόκρουση του Ράμος πάνω στη γραμμή. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν το έβαλε κάτω και μέσα σε πέντε λεπτά (78΄-83΄) έφερε τα πάνω κάτω, αρχικά με την κεφαλιά του Ζεσούς μετά τη σέντρα του Ντε Μπράιν και στη συνέχεια με τον δημιουργό του γκολ της ισοφάρισης να εκτελεί το πέναλτι και να «γράφει» το 2-1.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Κίτρινες: Βαλβέρδε, Μόντριτς - Μπ. Μεντί (χάνει τη ρεβάνς)

Κόκκινες: 86΄ Σέρχιο Ράμος (χάνει τη ρεβάνς)

Οι ενδεκάδες:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Ράμος, Βαράν, Μπενζεμά, Μόντριτς (84΄ Βάθκεθ), Κασεμίρο, Βαλβέρδε, Ίσκο (84΄ Γιόβιτς), Φ.Μεντί, Βινίσιους (75΄ Μπέιλ)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Γκουντογκάν, Γκαμπριέλ Ζεσούς, Λαπόρτ (33΄ Φερναντίνιο), Ρόντρι, Ντε Μπράιν, Μπερνάρντο Σίλβα (73΄ Στέρλινγκ), Μπ. Μεντί, Μαχρέζ, Οταμέντι

Η Λιόν έκανε την έκπληξη στον πρώτο αγώνα των «16» του Champions League και με το 1-0 επί της Γιουβέντους, απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς της κορυφαίας, ποδοσφαιρικής, διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Οι «λιονέ» έστειλαν το μήνυμά τους στο 21ο λεπτό, με το οριζόντιο δοκάρι του Εκαμπί. Δέκα λεπτά μετά άνοιξαν το σκορ, σε μία φάση που οι «μπιανκονέρι» έπαιζαν με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Ντε Λιχτ βρισκόταν εκτός αγωνιστικού χώρου με σκίσιμο στοπ κεφάλι. Ο Τουσάρ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα ακριβείας του Αουάρ και με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στσέζνι.

Σε σωστή τακτική και παρά την πίεση που δέχτηκαν οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μην δεχτούν γκολ και να πάρουν μία σημαντική νίκη που τους δίνει κάθε δικαίωμα να ελπίζουν σε πρόκριση στους «8» του Champions League.

Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: Μαρσέλο, Κορνέ

ΛΙΟΝ (Ρούντι Γκαρσιά): Λόπες, Ντεναγέρ, Μαρσέλο, Αουάρ, Ντεμπελέ, Ντουμπουά (78΄ Τετέ), Μαρσάλ, Εκαμπί (66΄ Τεριέ), Κορνέ (81΄ Άντερσεν), Τουσάρ, Μπρούνο Γκιμαράες

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μαουρίτσιο Σάρι): Στσέζνι, Ντε Λιχτ, Πιάνιτς (61΄ Ράμσεϊ), Ρονάλντο, Ντιμπάλα, Άλεξ Σάντρο, Ντανίλο, Κουαδράδο (70΄ Ιγκουαΐν), Μπονούτσι, Ραμπιό (78΄ Μπερναρντέσκι), Μπεντανκούρ