Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Σήμερα Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα είναι έντονη η επιρροή του τετραγώνου της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω...

ΚΡΙΟΣ: Το κλείσιμο της εβδομάδας σε βρίσκει να τρώγεσαι λίγο με τα ρούχα σου και μάλιστα κυριολεκτικά, αφού ίσως νιώθεις ανασφάλεια με την εμφάνισή σου ή ότι χρειάζεται να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου με ρούχα που σου ταιριάζουν περισσότερο. Πριν όμως αρχίζεις τα ξοδεύεις τα λεφτά σου δεξιά και αριστερά προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί μέσα σου και δε νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, γιατί όσα ρούχα και να αλλάξεις αν δεν φροντίσεις να αντιμετωπίσεις ευθέως αυτά που σε απασχολούν δεν πρόκειται να νιώσεις καλύτερα.

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτές τις μέρες καλό θα είναι να κοιτάξεις να κρατήσεις αποστάσεις από ανθρώπους που μπορεί να σε εκνευρίζουν λίγο πιο εύκολα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά στο τέλος σε βλέπω να αναλώνεσαι στο να πάρεις την εκδίκησή σου, αντί να ασχοληθείς με τα ουσιαστικά θέματα της ζωής σου. Ενδεχόμενες νέες συμφωνίες δε θα σου αποφέρουν όσα περιμένεις, για να μη σου πω ότι στο τέλος μπορεί να βγεις και χρεωμένος. Τέλος, θα σου πρότεινα να μη δώσεις τροφή για συζητήσεις και να μην πάρεις το ρίσκο να εμπλακείς σε μία παρασκηνιακή υπόθεση. Το τελευταίο αφορά κυρίως στα ερωτικά σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας είναι πιθανό να νιώσεις ότι κάποιοι φίλοι σου δεν είναι τόσο κοντά σου όσο θα ήθελες ή ότι κάποιοι άνθρωποι που σου είχαν εγγυηθεί ότι θα είναι δίπλα σου και θα στήριζαν τις προσπάθειές σου δεν φαίνονται τελικά και τόσο πρόθυμοι. Γενικότερα πάντως θα σου πρότεινα να μην μπλέξεις τις φιλικές με τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Από την άλλη ίσως νιώθεις ότι δεν ανήκεις πραγματικά σε μία ομάδα ή ότι αυτή έχει πάψει να σε εμπνέει και να σε εκφράζει όπως παλιά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Στο τελείωμα της η εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπο με την ανάγκη σου να τελειώνεις μία και καλή από κάπου που στην πραγματικότητα βρίσκεσαι από συνήθεια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντως όχι επειδή εκεί θέλεις να είσαι. Ένας γάμος ή η δουλειά σου ίσως περνάει κρίση και η κατάσταση έχει φτάσει σε εκείνο το κρίσιμο σημείο όπου θα πρέπει είτε να κάνεις κάποιες δραστικές αλλαγές, είτε να αρχίσεις να αποδέχεσαι ότι το τέλος είναι κοντά και είναι αναπόφευκτο.

ΛΕΩΝ: Αυτές τις μέρες έρχονται στο φως κάποιες ανασφάλειές σου και ο τρόπος με τον οποίον αυτές καθορίζουν τις αποφάσεις σου και τις επιλογές σου για το μέλλον. Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι ένας κύκλος θα κλείσει όσο κι αν κάτι τέτοιο φαίνεται να μη σου αρέσει ή σε ξεβολεύει από μία κατάσταση που καλώς ή κακώς την είχες συνηθίσει. Στην ερωτική σου ζωή μπορεί να προκύψει μία νέα γνωριμία που όσο κι αν θελήσεις να την κρατήσεις μυστική αυτή θα επηρεάσει έτσι τα πράγματα που δεν θα τα καταφέρεις για πολύ καιρό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πλησιάζοντας στο τέλος της εβδομάδας έρχεσαι αντιμέτωπος με αλήθειες που δεν είναι εύκολο ούτε να τις δεις ούτε όμως και να τις αντιμετωπίσεις. Για αυτό και πολλές φορές δεν είσαι εσύ αυτός που θα τις συνειδητοποιήσει αλλά είναι οι άλλοι που θα τις φέρουν μπροστά σου και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις όχι με τον πιο κομψό τρόπο, αλλά αγνοώντας τον πόνο που μπορεί να σου προκαλέσουν. Όμως πριν βιαστείς να τους κατηγορήσεις για κυνισμό να εξετάσεις το ενδεχόμενο να το κάνουν επειδή όντως νοιάζονται πραγματικά για σένα.

ΖΥΓΟΣ: Έχεις την ανάγκη να κάνεις μία επίδειξη δυνάμεων προκειμένου να αποδείξεις και στους άλλους, αλλά κυρίως στον εαυτό σου ότι εσύ είσαι αυτός που ελέγχει τα πράγματα σε μία σχέση ή σε μία συνεργασία. Μπορεί να προκύψει μία παρεξήγηση για κάτι που εσύ θεωρείς ότι είναι κεκτημένο δικαίωμα σου, μόνο που αντί να διαπραγματευτείς θα επιλέξεις απευθείας τη σύγκρουση, γιατί πιστεύεις ότι είναι προσβλητικό ακόμα και το να μπεις στη διαδικασία να εξηγήσεις τα δεδομένα ή τα συμφωνημένα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν δεν έχεις προνοήσει να λάβεις μέτρα για την προστασία της σωματικής ή ακόμα και την ψυχικής σου υγείας φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι εξελίξεις θα σε προλάβουν και θα σε αναγκάσουν να το κάνεις έστω και κατόπιν εορτής. Κάποιες κακές συνήθειες μπορεί να εμφανίσουν τις επιπτώσεις τους στην υγεία σου και να αναγκαστείς να τις κόψεις ή να υιοθετήσεις με το ζόρι νέες συνήθειες όπως η γυμναστική. Στα επαγγελματικά φρόντισε να είσαι τυπικός όσον αφορά κάποια οικονομική υπόθεση εάν δε θέλεις να έχεις μπλεξίματα με το νόμο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο και το πάνω χέρι σε μία ερωτική σχέση ή στο γάμο σου σε αποπροσανατολίζει από αυτό που πραγματικά θα μπορούσε να σε κάνει χαρούμενο. Μπορεί να φημίζεσαι για τη λογική σου όμως εύκολα μπορείς να παίξεις και το παιχνίδι του παραλόγου, εκδηλώνοντας τη ζήλια και τις ανασφάλειές σου με την πιο ασήμαντη αφορμή. Από την άλλη μια οικονομική εξέλιξη μπορεί να σου ανακόψει τη φόρα που μπορεί να είχες για κάποιο δημιουργικό σου πλάνο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η λογική «πονάει χέρι-κόβει χέρι» δεν θα σε προστατεύσει, όπως ίσως νομίζεις, από μία κατάσταση που φαίνεται να νιώθεις προδομένος ή που φοβάσαι ότι στο τέλος θα καταλήξεις βαθιά πληγωμένος συναισθηματικά. Από την άλλη υπάρχει και το σενάριο να πλέξεις σε μία ερωτική ιστορία που έχει τη δύναμη να προκαλέσει μεγάλο σεισμό στη ζωή σου με διάφορους τρόπους. Αν θες να τη βγάλεις καθαρή θα πρέπει να επιδείξεις μεγάλη ψυχραιμία στον τρόπο που θα διαχειριστείς τα πράγματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάποιο πρόβλημα υγείας ίσως σε κρατήσει μακριά από κάποιες σημαντικές συζητήσεις και συναντήσεις που μπορεί να έχεις ήδη προγραμματίσει. Στον εργασιακό σου χώρο το να συγκρουστείς με τους συναδέλφους σου μπορεί να φαντάζει η εύκολη λύση, όμως θα διαπιστώσεις σύντομα ότι υπάρχουν επιπτώσεις που δεν είχες υπολογίσει για αυτό καλό θα είναι να φανείς πιο διπλωματικός. Στην ερωτική σου ζωή προσπάθησε να μην είσαι τόσο επικριτικός απέναντι στο ταίρι σου, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσει κάποιος καυγάς.

ΙΧΘΥΕΣ: Είναι γεγονός ότι το πάθος είναι μία έννοια που σου πέφτει λίγο δύσκολο να τη διαχειριστείς, αφού στην πραγματικότητα είναι μια χαοτική κατάσταση και... είναι γνωστός ο εθισμός σου στις χαοτικές καταστάσεις. Και για να μη μακρηγορώ, αν δε θέλεις να νιώσεις το φόβο του να χάσεις κάποιον από τη ζωή σου θα πρέπει να συγκρατήσεις την τάση σου να δραματοποιήσεις τα πράγματα και να βγάλεις πάνω του τη ζήλια σου και όλες τις ανασφάλειες που πιθανόν έχεις.

