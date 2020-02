Υγεία - Περιβάλλον

Ο Α. Βατόπουλος στον ΑΝΤ1 για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μικροβιολογίας της σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τον κορονοϊό και το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας.