Τεχνολογία - Επιστήμη

Microsoft: ο κορονοϊός θα πλήξει και τα Windows

Είναι η δεύτερη μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που ανακοινώνει ότι η νόσος Covid-19 θα έχει συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματά της...

Η Microsoft προειδοποίησε ότι τα έσοδα της από τα Windows και τους προσωπικούς υπολογιστές Surface θα επηρεαστούν αρνητικά εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού και της επίπτωσης στην οικονομική δραστηριότητα.

Είναι η δεύτερη μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που ανακοινώνει ότι η νόσος Covid-19 θα έχει συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματά της, μετά την Apple που είχε προ ημερών δημοσιοποιήσει ανάλογη προειδοποίηση ότι η επιδημία θα επηρεάσει αρνητικά, αν και προσωρινά, την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των iPhones.

Η Microsoft είχε προηγουμένως προβλέψει ότι θα έχει έσοδα 10,75 έως 11,15 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 από τις πωλήσεις Windows και Surface, στόχο που θεωρεί πλέον ότι μπορεί να μην πετύχει.

«Μολονότι βλέπουμε ισχυρή ζήτηση για τα Windows, ανάλογη με τις προσδοκίες μας, η αλυσίδα τροφοδοσίας επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της με αργότερο ρυθμό του αναμενομένου», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».

«Κανένας δεν έχει ανοσία, ούτε οι καλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στον πλανήτη. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα, δεδομένου ότι υπάρχει ακόμη ένας μήνας για να κλείσει το πρώτο τρίμηνο», σχολίασε ο αναλυτής Μπρεντ Θιλ της εταιρείας Jefferies.

Πάντως, άλλες σημαντικές πηγές εσόδων της Microsoft (όπως το πακέτο λογισμικού Office, η υπηρεσία υπολογιστικού «νέφους» και οι παιγνιδομηχανές Xbox) δεν συμπεριλήφθηκαν στην προειδοποίηση ότι θα επηρεαστούν από τον κορονοϊό.