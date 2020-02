Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε εγρήγορση οι Αρχές μετά το πρώτο κρούσμα

Εντοπίστηκαν όσοι ήρθαν σε επαφή με την 38χρονη. Συνεδριάζει η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές στη χώρα μας μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια 38χρονη επιχειρηματία από την Θεσσαλονίκη η οποία νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα στο ΑΧΕΠΑ μετά το ταξίδι της στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Ήδη εντοπίστηκαν όσοι ήρθαν σε επαφή με την ίδια, τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, όσο και μετά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν οι επιβάτες που κάθονταν κοντά της, καθώς επίσης τα μέλη της οικογένειάς της και οι άνθρωποι που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί της.

Παράλληλα, έγινε απολύμανση, για προληπτικούς λόγους, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δ. Σταβλής, τόνισε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Δήμαρχος δεν είδαν τη γυναίκα στο δημοτικό συμβούλιο, ωστόσο αποφασίστηκε η απολύμανση, καθώς εντός του κτιρίου εργάζονται πολλοί άνθρωποι, που δήλωναν ανήσυχοι.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας κλειστό παραμένει σήμερα για προληπτικούς λόγους το 105ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοιτά το παιδί της 38χρονης.

Παράλληλα, συνεδριάζει στις 10:30 στο Υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω επιστήμονες:

