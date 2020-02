Πολιτική

Μουτζούρης στον ΑΝΤ1: υπερβολική η χειρονομία και όσα είπα για τον Πρωθυπουργό (βίντεο)

Τι είπε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά το βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο και την οργή του Μαξίμου.

«Ήταν μια ιδιωτική συνομιλία, μακράν του πλήθους. Βρίσκομαι σε ένα στρατόπεδο όπου είχαν καταφύγει τα ΜΑΤ και τα πολιορκούσαν οι κάτοικοι και επειδή το ήθελα, αλλά και μου το ζήτησε και η Κυβέρνηση, ήμουν εκεί για να προστατεύσω τους αστυνομικούς, καθώς πριν από λίγο είχε γίνει και η επίθεση στα ΜΑΤ στην Χίο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, σχετικά με τα όσα είπε και τις χειρονομίες του αναφορικά με τον Πρωθυπουργό.

Όπως σημείωσε, «πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν μια ιδιωτική συνομιλία και σε μια ιδιωτική συνομιλία, όλοι μας λέμε υπερβολικές λέξεις. Είχα καταπιεί ένα ολόκληρο καπνογόνο που είχε πέσει μπροστά μου, είχα σκισμένο το παντελόνι μου, πρέπει να γίνει αντιληπτή η στιγμή, ήμουν απομονωμένος», προσέθεσε ο κ. Μουτζούρης.

Σχολιάζοντας τα «πυρά» του Στέλιου Πέτσα και της Κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε την συμμετοχή του κ. Μουτζούρη στον προγραμματισμένο για το απόγευμα διάλογο του Πρωθυπουργού με τους αιρετούς του Βορείου Αιγαίου, ο κ. Μουτζούρης είπε ότι «μάλλον ενοχλεί ότι ήμουν ανεξάρτητος υποψήφιος και όχι υποψήφιος που υπέδειξαν εκείνοι», ενώ αναφορικά με τις κυβερνητικές επικρίσεις ότι υπάρχουν και δικές του ευθύνες για την κατάσταση στην Λέσβο απάντησε «Αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται εδώ και πέντε χρόνια. Εγώ έλεγα πάντα, σε όλες τις τοποθετήσεις μου, ότι πρέπει να επικρατεί ηρεμία και συνεννόηση».

«Χαίρομαι που υποχωρεί η Κυβέρνηση, φεύγουν τα ΜΑΤ και επιχειρείται εκτόνωση της κατάστασης», σημείωσε ο κ. Μουτζούρης, από το λιμάνι της Μυτιλήνης, από όπου εκείνη την ώρα αποχωρούσε μέρος των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν μεταβεί εκτάκτως στο νησί τις προηγούμενες ημέρες.