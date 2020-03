Κόσμος

Κορονοϊός: “μπλόκο” για προσκυνητές σε Μέκκα και Μεδίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες αποφάσεις έλαβε η Σαουδική Αραβία. Τι ζητά από τους πολίτες της.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας αναστέλλουν «προσωρινά» την είσοδο στην επικράτεια της χώρας προσκυνητών που θέλουν να πάνε στη Μέκκα και στη Μεδίνα, προκειμένου να αποτραπεί «η έλευση του νέου κοροναϊού (COVID-19) στο βασίλειο και η εξάπλωσή του», γνωστοποίησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

Επιπλέον, οι αρχές της σουνιτικής μοναρχίας αποφάσισαν να ανασταλεί η είσοδος στη χώρα ταξιδιωτών — ακόμα κι αν έχουν τουριστική βίζα — από τις χώρες όπου έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού και η κατάσταση θεωρείται απειλητική, κατά την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση της η σαουδαραβική διπλωματία συστήνει στους υπηκόους του βασιλείου να μην ταξιδεύουν σε χώρες όπου εξαπλώνεται ο COVID-19.