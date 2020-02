Πολιτική

Προανακριτική: Αρνείται να καταθέσει η Ελένη Τουλουπάκη

Τι αναφέρει σε επιστολή που έστειλε προς τα μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Ποιους λόγους επικαλείται.

Δεν θα εξεταστεί σήμερα η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης.

Στη γραμματεία της επιτροπής διαβιβάστηκε επιστολή της κ. Τουλουπάκη στην οποία διατυπώνει αντιρρήσεις για τον τρόπο κλήτευσής της.