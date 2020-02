Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γυναίκα βρέθηκε για δεύτερη φορά θετική στον ιό!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στους επιστήμονες για μια γυναίκα, στην οποία ανιχνεύτηκε ο κορονοϊός για δεύτερη φορά μετά την αρχική πρωτολοίμωξη.

Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση μιας γυναίκας από την Ιαπωνία στην οποία ανιχνεύτηκε ο κορονοϊός για δεύτερη φορά μετά την αρχική πρωτολοίμωξη.

Διερευνάται η πιθανότητα δεύτερης λοίμωξης όσο και η μη αποτελεσματική καταπολέμηση του ιού από το ανοσοποιητικό κατά την πρωτολοίμωξη, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Ιαπωνίας.

Αν και πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους περιστατικό στην Ιαπωνία, μολύνσεις ατόμων για δεύτερη φορά από τον νέο κορονοϊό έχουν καταγραφεί στην Κίνα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

«Μόλις κάποιος μολυνθεί από την ασθένεια, ενδέχεται ο ιός να παραμένει εν υπνώσει στον οργανισμό του και με σχεδόν ανύπαρκτα συμπτώματα, αν όμως βρει τον δρόμο προς τους πνεύμονες, τότε ενδέχεται να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του», δήλωσε ο Φίλιπ Τιέρνο καθηγητής Μικροβιολογίας και Παθολογίας στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολλά δεν είναι γνωστά για τον νέο κοροναϊό. «Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν είναι διφασική (νόσος), όπως ο άνθρακας», πρόσθεσε, κάτι που σημαίνει ότι αφού η ασθένεια φαίνεται να υποχωρεί, επανέρχεται.