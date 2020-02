Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Μεταναστευτικό και Παιδεία στο επίκεντρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό, με πλούσια ατζέντα. Ποια άλλα νομοσχέδια θα τεθούν επί τάπητος.

Για τις 13:00 μετατέθηκε (σημ: από τις 12:00, οπότε είχε προγραμματιστεί) η έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει:

Παρουσίαση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση

Παρουσίαση νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ζητήματα πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παρουσίαση νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Επιλογή αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπουργείο Δικαιοσύνης)