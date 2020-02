Κοινωνία

Γερακαράκος: να ελεγχθούν οι Λιμενικοί που έκαναν χειρονομίες σε αστυνομικούς

Καταγγελία από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, για περιστατικά κατά την αποχώρηση δυνάμεων των ΜΑΤ απο την Μυτιλήνη.

Καταγγελία εις βάρος λιμενικών στην Μυτιλήνη έκανε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στον Status 107,7, υπάλληλοι του Λιμενικού προέβησαν σε χειρονομίες κατά αστυνομικών, λέγοντας μάλιστα ότι θα καταθέσει και αναφορά στην Εισαγγελία.

«Θα πρέπει να ελεγχθούν πολλά πράγματα εδώ…», δήλωσε ο κ. Γερακαράκος, υποστηρίζοντας ότι την ώρα που αστυνομικοί έφευγαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης, λιμενικοί έκαναν χειρονομίες και προσθέτοντας «ας γίνει η έρευνα να δούμε για ποιο λόγο τις έκαναν…»

Ο κ. Γερακαράκος είπε ακόμη ότι στα επεισόδια της Τετάρτης, «Χρυσαυγίτες ενώθηκαν με ακροαριστερούς σε κοινό μέτωπο και έδερναν τους αστυνομικούς».

Πηγή εικόνας: stonisi.gr